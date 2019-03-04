Гендиректор «Крыльев Советов»: «Рассчитаемся с Тихоновым до конца марта»

Хорошо когда все решается быстро.
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что до конца месяца клуб погасит задолженность перед бывшим главным тренером Андреем Тихоновым.
Ранее 48-летний тренер обратился в палату по разрешению споров РФС, чтобы получить от «Крыльев Советов» деньги за досрочное расторжение контракта.
– У нас хорошие отношения с Андреем Валерьевичем, мы общаемся. Он был в Самаре на прошлой неделе, и я с ним виделся. Он в курсе, что мы планируем рассчитаться с ним до конца марта.
– Если он в курсе, то почему обратился в палату по разрешению споров?
– Не знаю ответа. Каждый человек волен делать так, как считает нужным. Это право Андрея Валерьевича.
- Тихонов возглавил «Крылья Советов» в июне 2017 года.
- В первом своем сезоне он вывел команду из ФНЛ в РПЛ.
- 4 октября 2018 года самарцы отправили специалиста в отставку из-за неудовлетворительных результатов.