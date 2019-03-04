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    Гендиректор «Крыльев Советов»: «Рассчитаемся с Тихоновым до конца марта»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что до конца месяца клуб погасит задолженность перед бывшим главным тренером Андреем Тихоновым.

    Ранее 48-летний тренер обратился в палату по разрешению споров РФС, чтобы получить от «Крыльев Советов» деньги за досрочное расторжение контракта.

    – У нас хорошие отношения с Андреем Валерьевичем, мы общаемся. Он был в Самаре на прошлой неделе, и я с ним виделся. Он в курсе, что мы планируем рассчитаться с ним до конца марта.

    – Если он в курсе, то почему обратился в палату по разрешению споров?

    – Не знаю ответа. Каждый человек волен делать так, как считает нужным. Это право Андрея Валерьевича.

    • Тихонов возглавил «Крылья Советов» в июне 2017 года.
    • В первом своем сезоне он вывел команду из ФНЛ в РПЛ.
    • 4 октября 2018 года самарцы отправили специалиста в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2019 15:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 11:05

      Хорошо когда все решается быстро.

      1
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 4 марта 2019, 17:37

      Что за крахоборство пошло, не выплачивать людям зарплату???
      В Казани с Караденизом, в Самаре с Тихоновом... Все равно палата по разрешению споров заставить платить, зачем позорить себя?

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 марта 2019, 15:57

      Как подал, так сразу рассчитаемся..
      Правильная в этом случае поговорка-под лежачий камень вода не течет.
      Не подал бы, могли бы и просто простить...

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