Гендиректор «Крыльев Советов»: «Рассчитаемся с Тихоновым до конца марта»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что до конца месяца клуб погасит задолженность перед бывшим главным тренером Андреем Тихоновым.

Ранее 48-летний тренер обратился в палату по разрешению споров РФС, чтобы получить от «Крыльев Советов» деньги за досрочное расторжение контракта.

– У нас хорошие отношения с Андреем Валерьевичем, мы общаемся. Он был в Самаре на прошлой неделе, и я с ним виделся. Он в курсе, что мы планируем рассчитаться с ним до конца марта.

– Если он в курсе, то почему обратился в палату по разрешению споров?

– Не знаю ответа. Каждый человек волен делать так, как считает нужным. Это право Андрея Валерьевича.