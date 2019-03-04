Марсьяль не сыграет в ответном матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что нападающий Антони Марсьяль не выйдет на поле в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

В первом матче с парижанами (0:2), который состоялся 13 февраля, француз получил травму паха.

«Я не думаю, что мы можем рисковать. Он еще не тренировался», – сказал Сульшер.