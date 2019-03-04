Марсьяль не сыграет в ответном матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что нападающий Антони Марсьяль не выйдет на поле в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
В первом матче с парижанами (0:2), который состоялся 13 февраля, француз получил травму паха.
«Я не думаю, что мы можем рисковать. Он еще не тренировался», – сказал Сульшер.
- Встреча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 6 марта.
- В текущем сезоне Марсьяль провел за «МЮ» 28 матчей, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.