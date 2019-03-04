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    Болельщик «Динамо»: «Одно время я даже думал, что лучше бы клуб просто расформировали»

    Российский пауэрлифтер и болельщик «Динамо» Андрей Ушаков рассказал, как переживает проблемы клуба, которые он испытывает в последние годы.

    – Очень много шуток ходит про «Динамо»: «дно», «на дне». Как вы к этому относитесь?

    – Это нормально. Я бы удивился, если бы болельщики других команд не постебали нас, когда мы вылетели в ФНЛ. Такой шутки никто не мог упустить. Я адекватно это воспринимаю. Мы действительно оказались на дне. И движение наше было не на высоте, и команда переживала сложный период. Прежде всего из-за того, что в руководстве были непонятные люди, которые менялись, и никаких улучшений не было. Сплошной распил, шоу, вот и все.

    Я очень надеюсь, что ВТБ станет владельцем «Динамо»: будет новый руководитель, много денег, определенный вектор развития. Необязательно сейчас вкладывать неимоверное количество денег и надеяться, что мы выстрелим. Иначе через два сезона банк скажет, что никакого результата нет, и откажется от проекта. Мы опять останемся ни с чем, тем более стадион теперь не наш.

    – Как вообще жить с ощущением, когда ты просыпаешься с утра, открываешь любое спортивное СМИ и натыкаешься на новость о любимом футбольном клубе, а там какая-то дичь?

    – Для меня и большинства моих друзей, которые болеют за «Динамо», это большая часть нашей жизни. Пытаюсь смотреть на это через призму юмора. Все проигранные судебные процессы с игроками, которым не выплатили то, что обещали, – смех. Это сравнимо с ситуацией, когда с твоим близким человеком происходит что-то нехорошее, и ты не можешь ему помочь. Ты пытаешься, но безнадежно. Одно время я даже думал, что лучше бы клуб просто расформировали.

    – Как эвтаназия для близкого человека?

    – Да, вы правильное слово подобрали. Многие болельщики со мной не согласятся, но одно время на это действительно было больно смотреть.

    В этом розыгрыше РПЛ «Динамо» после 18-ти туров занимает 10-е место в турнирной таблице.

    Источник: Sport24

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    04.03.2019 14:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 5 марта 2019, 17:31

      Ушаков! Не нагоняй тоску. Ты ,как этот, Конь Троянский....
      Как там ,у доктора Шлягера: Не сыпь мне соль на сахар)))

      0
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 5 марта 2019, 00:21

      Вперед, Динамо! мы с тобой!

      0
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 5 марта 2019, 00:15

      Best Forever - лучшее навека!

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      Рейтинг: +320

      55together 5 марта 2019, 00:11

      55 лет вместе с лучшим клубом в мире!!!!!!!!!!!!!!!
      Больше всех медалей Олимпиад, чемпионатов мира и Европы!!!!!!!!
      ЦСКА и то отдыхает, при всем к ним уважении!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +435

      Olymp2 > 55together 5 марта 2019, 00:14

      Да Динамо столько лет лидер везде, где не правит бабло, как в этом веке

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk 4 марта 2019, 23:10

      Как то странно у него логика работает:" Прежде всего из-за того, что в руководстве были непонятные люди, которые менялись, и никаких улучшений не было. Сплошной распил, шоу, вот и все." и тут же в следующем абзаце человек говорит:"Я очень надеюсь, что ВТБ станет владельцем «Динамо»: будет новый руководитель, много денег, определенный вектор развития.
      А кто назначал этих Сысоевых,Кобелевых и тд. не ВТБ ли?
      Я не знаю какой он болельщик и спортсмен, но то что в ситуации не разобрался и мелет чушь это точно.

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 4 марта 2019, 15:54

      ...я даже думал, что лучше бы клуб просто расформировали... , ха!! а над кем бы ты плакал сейчас, болела, папрашу наш клуб слезливыми руками не трогать! такая самобытность даже насмешек слабаков-оппонентов не боится, а ВСЕГДА демонстрирует СИЛУ ДВИЖЕНИЯ, порой, и до смешного, но это жизнь, победа будет за нами, как-то так...))

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      Рейтинг: +3609

      александр п 4 марта 2019, 15:45

      В Сочи их отправить,получим круглогодичный стадион.И болельщиков у них там поболее будет за счёт отдыхающих.А в Москве сколько они собирают? 2-3 тысячи от силы.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 марта 2019, 14:51

      что за плаксы эти пауэрлифтеры )))
      Слабочьё, никакой закалки.

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 4 марта 2019, 14:43

      Никаких расформирований! Настоящие клоуны в цене!

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