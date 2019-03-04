Болельщик «Динамо»: «Одно время я даже думал, что лучше бы клуб просто расформировали»

Российский пауэрлифтер и болельщик «Динамо» Андрей Ушаков рассказал, как переживает проблемы клуба, которые он испытывает в последние годы.

– Очень много шуток ходит про «Динамо»: «дно», «на дне». Как вы к этому относитесь?

– Это нормально. Я бы удивился, если бы болельщики других команд не постебали нас, когда мы вылетели в ФНЛ. Такой шутки никто не мог упустить. Я адекватно это воспринимаю. Мы действительно оказались на дне. И движение наше было не на высоте, и команда переживала сложный период. Прежде всего из-за того, что в руководстве были непонятные люди, которые менялись, и никаких улучшений не было. Сплошной распил, шоу, вот и все.

Я очень надеюсь, что ВТБ станет владельцем «Динамо»: будет новый руководитель, много денег, определенный вектор развития. Необязательно сейчас вкладывать неимоверное количество денег и надеяться, что мы выстрелим. Иначе через два сезона банк скажет, что никакого результата нет, и откажется от проекта. Мы опять останемся ни с чем, тем более стадион теперь не наш.

– Как вообще жить с ощущением, когда ты просыпаешься с утра, открываешь любое спортивное СМИ и натыкаешься на новость о любимом футбольном клубе, а там какая-то дичь?

– Для меня и большинства моих друзей, которые болеют за «Динамо», это большая часть нашей жизни. Пытаюсь смотреть на это через призму юмора. Все проигранные судебные процессы с игроками, которым не выплатили то, что обещали, – смех. Это сравнимо с ситуацией, когда с твоим близким человеком происходит что-то нехорошее, и ты не можешь ему помочь. Ты пытаешься, но безнадежно. Одно время я даже думал, что лучше бы клуб просто расформировали.

– Как эвтаназия для близкого человека?

– Да, вы правильное слово подобрали. Многие болельщики со мной не согласятся, но одно время на это действительно было больно смотреть.

В этом розыгрыше РПЛ «Динамо» после 18-ти туров занимает 10-е место в турнирной таблице.