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    В матче чемпионата Габона игрок упал на поле, а после умер по дороге в больницу

    Трагедия произошла в субботу в матче второго тура чемпионата Габона между «Акандой» и «Миссилем» (2:1).

    Как сообщает в твиттере журналист Олувашина Окелечи, в один из моментов игры нападающий «Аканды» Херман Тсинга просто рухнул на газон.

    30-летнего футболиста погрузили в машину скорой помощи и повезли в больницу. По дороге в клинику он скончался.

    Причина смерти Тсинга пока неизвестна.

    Источник: Твиттер журналиста Олувашины Окелечи

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    04.03.2019 12:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +905

      VVadic 4 марта 2019, 12:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Форма напоминает наших незалежных небратьев

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