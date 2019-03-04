В матче чемпионата Габона игрок упал на поле, а после умер по дороге в больницу

Трагедия произошла в субботу в матче второго тура чемпионата Габона между «Акандой» и «Миссилем» (2:1).

Как сообщает в твиттере журналист Олувашина Окелечи, в один из моментов игры нападающий «Аканды» Херман Тсинга просто рухнул на газон.

30-летнего футболиста погрузили в машину скорой помощи и повезли в больницу. По дороге в клинику он скончался.

Причина смерти Тсинга пока неизвестна.