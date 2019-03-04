В матче чемпионата Габона игрок упал на поле, а после умер по дороге в больницу

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Форма напоминает наших незалежных небратьев
Трагедия произошла в субботу в матче второго тура чемпионата Габона между «Акандой» и «Миссилем» (2:1).
Как сообщает в твиттере журналист Олувашина Окелечи, в один из моментов игры нападающий «Аканды» Херман Тсинга просто рухнул на газон.
30-летнего футболиста погрузили в машину скорой помощи и повезли в больницу. По дороге в клинику он скончался.
Причина смерти Тсинга пока неизвестна.
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— Oluwashina Okeleji (@oluwashina) 4 марта 2019 г.