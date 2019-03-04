Неймар: «Любой футболист будет рад играть в таком клубе, как «Реал», но я счастлив в Париже»

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался о слухах, сватающих его в мадридский «Реал».

«Это один из самых больших клубов в мире. Любой футболист, которого связывают с «Реалом», будет рад играть в таком клубе. Но я не говорю, что хочу играть за «Реал», успокойтесь. Я счастлив в Париже, не хочу менять команду, но никто не знает, что ждeт меня через три месяца», – сказал Неймар.