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    Неймар: «Любой футболист будет рад играть в таком клубе, как «Реал», но я счастлив в Париже»

    Форвард «ПСЖ» Неймар высказался о слухах, сватающих его в мадридский «Реал».

    «Это один из самых больших клубов в мире. Любой футболист, которого связывают с «Реалом», будет рад играть в таком клубе. Но я не говорю, что хочу играть за «Реал», успокойтесь. Я счастлив в Париже, не хочу менять команду, но никто не знает, что ждeт меня через три месяца», – сказал Неймар.

    • В текущем сезоне 27-летний Неймар сыграл 23 матча в составе «ПСЖ», забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Сейчас бразилец восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Его возвращение в строй ожидается в апреле.
    • Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 180 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    04.03.2019 07:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 15:18

      Реал упомянул не случайно.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > zigbert 4 марта 2019, 18:59

      Думаю уже никто не удивится, увидев Неймара даже в Реале!

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 4 марта 2019, 10:23

      Если по истечении контракта с Неймаром ПСЖ не выиграет ЛЧ, то скорее всего он может оказаться в любом другом клубе, и Реал не исключение! Неймар будет там, где пахнет большими деньгами!

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