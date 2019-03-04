Робертсон: «Теперь мы преследуем «Сити». Все давление переместилось на них»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о чемпионский гонке в АПЛ.

«Манчестер Сити» возглавляет таблицу с 71 очком.

«Ливерпуль» с 70 очками идет вторым.

«Теперь мы преследователи, и все давление переместилось на «Ман Сити». Мы будем бороться в каждом матче до финального свистка в конце сезона. На «Сити» давление потому, что они хотят сохранить титул.

«Эвертон» думает, что они помешали нам стать чемпионами. Это показывает, насколько хорошо мы играем, раз они хотят помешать нам», – сказал Робертсон.