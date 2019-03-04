Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Робертсон: «Теперь мы преследуем «Сити». Все давление переместилось на них»

    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о чемпионский гонке в АПЛ.

    • «Манчестер Сити» возглавляет таблицу с 71 очком.
    • «Ливерпуль» с 70 очками идет вторым.

    «Теперь мы преследователи, и все давление переместилось на «Ман Сити». Мы будем бороться в каждом матче до финального свистка в конце сезона. На «Сити» давление потому, что они хотят сохранить титул.

    «Эвертон» думает, что они помешали нам стать чемпионами. Это показывает, насколько хорошо мы играем, раз они хотят помешать нам», – сказал Робертсон.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2019 02:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 14:52

      Интересные взгляды на футбол у этого защитника.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11