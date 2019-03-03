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    Кононов – перед матчем с «Краснодаром»: «Я смотрел на готовность игроков. Глушаков не попал в старт по другим причинам»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0, первый тайм) рассказал о выборе состава на игру.

    «Начало футбольного года, чемпионат в разгаре, идет второй круг. Мы играем дома с хорошей командой, мы соседи по турнирной таблице. Разные результаты на сборах были из-за разных нагрузок, были разные тренировки, задачи. Я смотрел игроков, смотрел их готовность. Глушаков готов, но он не попал в стартовый состав по другим причинам. Хорошо, что у меня есть выбор», – сказал Кононов

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2019 19:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1311

      Taps 3 марта 2019, 21:26

      Глушак - токсичный игрок.

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      Рейтинг: +28706

      silver29 3 марта 2019, 21:22

      Противно смотреть на зубные протезы восьмого номера ((((, да и Кононов крепкий середнячок пришедший в Спартак по-недоразумению ((((( Грустно. Краснодар молодцы.

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