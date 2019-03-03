Кононов – перед матчем с «Краснодаром»: «Я смотрел на готовность игроков. Глушаков не попал в старт по другим причинам»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0, первый тайм) рассказал о выборе состава на игру.

«Начало футбольного года, чемпионат в разгаре, идет второй круг. Мы играем дома с хорошей командой, мы соседи по турнирной таблице. Разные результаты на сборах были из-за разных нагрузок, были разные тренировки, задачи. Я смотрел игроков, смотрел их готовность. Глушаков готов, но он не попал в стартовый состав по другим причинам. Хорошо, что у меня есть выбор», – сказал Кононов