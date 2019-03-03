Ребров – болельщикам: «Моменты бывают всякие, и можно ругать «Спартак», но не унижать»

есть только один Ещенко.... и он играет за ЦСКА
Голкипер «Спартака» Артем Ребров выступил с обращением к болельщикам команды накануне матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Сегодня очень важный день для всех нас – возобновление футбольного сезона после зимнего перерыва. Лично у меня смешанные чувства. С одной стороны, снова игры, эмоции, переживания. С другой, нудное восстановление и поддержка команды с трибуны на долгий срок. Но это ничего, я знаю, что ещe не сказал последнего слова в воротах любимой команды.
Сейчас я бы хотел сказать о другом. Я видел практически всю зимнюю подготовку команды на сборах, наблюдал со стороны, как ребята готовились и как сейчас переживают за результат, чтобы эта весна цвела красно-белыми цветами. Как тренерский штаб, персонал и работники клуба сделали все условия, чтобы сборы прошли в отличных условиях, и каждодневная работа приносила больше позитивных эмоций, несмотря на серьезные нагрузки, а стадион встретил всех вас в лучшем виде!
Мне очень хочется видеть, чтобы наши болельщики гнали команду вперeд, ведь именно этим всегда был славен «Спартак», и это самая большая наша сила. Чтобы все разговоры и додумки ушли далеко-далеко. Моменты бывают всякие, и можно ругать, но не унижать. Красно-белые, давайте проведeм все эти игры вместе, а итоги и выводы сделаем в конце сезона! До встречи на стадионах. Вперeд «Спартак», – написал Ребров в инстаграме.
- Игра «Спартак» – «Краснодар» состоится сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- После 17-ти туров москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущих вторыми краснодарцев на пять очков.