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    Ребров – болельщикам: «Моменты бывают всякие, и можно ругать «Спартак», но не унижать»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров выступил с обращением к болельщикам команды накануне матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    «Сегодня очень важный день для всех нас – возобновление футбольного сезона после зимнего перерыва. Лично у меня смешанные чувства. С одной стороны, снова игры, эмоции, переживания. С другой, нудное восстановление и поддержка команды с трибуны на долгий срок. Но это ничего, я знаю, что ещe не сказал последнего слова в воротах любимой команды.

    Сейчас я бы хотел сказать о другом. Я видел практически всю зимнюю подготовку команды на сборах, наблюдал со стороны, как ребята готовились и как сейчас переживают за результат, чтобы эта весна цвела красно-белыми цветами. Как тренерский штаб, персонал и работники клуба сделали все условия, чтобы сборы прошли в отличных условиях, и каждодневная работа приносила больше позитивных эмоций, несмотря на серьезные нагрузки, а стадион встретил всех вас в лучшем виде!

    Мне очень хочется видеть, чтобы наши болельщики гнали команду вперeд, ведь именно этим всегда был славен «Спартак», и это самая большая наша сила. Чтобы все разговоры и додумки ушли далеко-далеко. Моменты бывают всякие, и можно ругать, но не унижать. Красно-белые, давайте проведeм все эти игры вместе, а итоги и выводы сделаем в конце сезона! До встречи на стадионах. Вперeд «Спартак», – написал Ребров в инстаграме.

    • Игра «Спартак» – «Краснодар» состоится сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • После 17-ти туров москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущих вторыми краснодарцев на пять очков.

    Источник: Инстаграм Артема Реброва

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    03.03.2019 16:25
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 марта 2019, 13:55

      есть только один Ещенко.... и он играет за ЦСКА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 3 марта 2019, 20:00

      Ребров -это ты унизил Спартак вместе со своими подельниками Глушаковым Комбаровым Измайловым Федуном !

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 3 марта 2019, 19:07

      Болельщики - Реброву: «Моменты бывают всякие, и нужно радовать болел игрой, но не издеваться над ними»

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 3 марта 2019, 18:30

      Артем , вы играете ЗА ДЕНЬГИ , а мы болеем БЕСПЛАТНО , да еще здоровье свое теряем нервничая и переживая за любимый клуб , а нас еще и мордой в грязь (((

      5
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 3 марта 2019, 18:24

      это вы унижаете Спартак.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 марта 2019, 18:19

      чёрт нам от вас только хорошо играть и побеждать большего и не требуем

      3
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 3 марта 2019, 17:45

      Шарфики на поле, как обычно

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 3 марта 2019, 17:33

      Да мы вас всегда поддерживаем. Грызёмся тут из-за вас.
      Когда команда играет, ей всё прощают, а когда игроки отбывают время на поле, тогда люлей и получают, но тут они сами виноваты.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 марта 2019, 17:04

      пшол вон вместе с глушаком !!!! тошнит от вас !!

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 3 марта 2019, 16:59

      Суть, в том, Артем, что все мы, спартаковские болельщики не меньше тебя переживаем за родную команду. Все мы видели как красиво и уверенно она играла и побеждала на Кубке Матч ТВ. Но и также видели как невнятно проигрывала и играла на ничью на 4-м сборе. Поэтому и в растерянности некоей пребываем - что на самом деле представляет из себя нынешний Спартак - Спартак Кононова? Победите Краснодар - будем на руках носить, ну а ежели иначе - не обессудьте. Время подготовиться достойно у вас было в избытке. И в случае неудачи пенять надо только на себя, а не на болельщиков. А мы - верим в победу!!!

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