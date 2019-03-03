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    Карвахаль: «Футбол был немного несправедлив к «Реалу». Нам не хватило удачи»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль посетовал не отсутствие удачи и несправедливость после поражения от «Барселоны» в матче 26-го тур Примеры.

    «Вчера был матч, в котором шансы имели обе стороны. Сейчас победа в Примере далеко от нас, и нам неприятно, потому что это была возможность вернуться в борьбу.

    Вы никогда не должны проигрывать три матча дома на своем стадионе, но мы благодарны болельщикам. Считаю, что футбол был немного несправедлив к нам. Мы не должны сожалеть, но мы должны смотреть вперед. Нужно забивать голы.

    Нам не хватило немного удачи, но мы должны работать на результат. Возможно, это была одна из самых трудных недель с момента моей карьеры в «Реале», но мы должны идти дальше», – сказал Карвахаль.

    • После вчерашнего поражения отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» выросло до 12-ти очков.
    • Ранее каталонцы выбили мадридцев в 1/2 финала Кубка Испании (1:1, 3:0).

    Источник: Marca

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    03.03.2019 12:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 марта 2019, 09:16

      в этом матче Карвахаль вместе с Виннисимусом Бенземой Асенсио-БЫЛ ХУДШИМ !...И зачем надо , было менять Крооса-непонятно ?!

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 3 марта 2019, 17:20

      Кроос, Мотрич, Иско и Марсело сейчас очень далеки от своего уровня,а две деревяшки в нападении Каримка и стекляшка Гарет не тянут уровень лидеров.Вот и рассыпался могучий и великий Реал!!!

      0
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 3 марта 2019, 13:51

      Нужен забивной форвард, Бензема один, нет распасовщика хорошего , приходится ему все время отходить назад за мячом , а остальные вообще не тянут до его уровня.

      0
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 3 марта 2019, 13:19

      удачи под названием "кристина" и "покупка судей"

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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 3 марта 2019, 12:31

      Реалу не хватает Роналду и пора это всем признать уже! А то тут не смогли,тут не повезло,то судьи...95 моментов созданных из 100 Рон бы оформил)

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