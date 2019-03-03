Карвахаль: «Футбол был немного несправедлив к «Реалу». Нам не хватило удачи»

в этом матче Карвахаль вместе с Виннисимусом Бенземой Асенсио-БЫЛ ХУДШИМ !...И зачем надо , было менять Крооса-непонятно ?!
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль посетовал не отсутствие удачи и несправедливость после поражения от «Барселоны» в матче 26-го тур Примеры.
«Вчера был матч, в котором шансы имели обе стороны. Сейчас победа в Примере далеко от нас, и нам неприятно, потому что это была возможность вернуться в борьбу.
Вы никогда не должны проигрывать три матча дома на своем стадионе, но мы благодарны болельщикам. Считаю, что футбол был немного несправедлив к нам. Мы не должны сожалеть, но мы должны смотреть вперед. Нужно забивать голы.
Нам не хватило немного удачи, но мы должны работать на результат. Возможно, это была одна из самых трудных недель с момента моей карьеры в «Реале», но мы должны идти дальше», – сказал Карвахаль.
- После вчерашнего поражения отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» выросло до 12-ти очков.
- Ранее каталонцы выбили мадридцев в 1/2 финала Кубка Испании (1:1, 3:0).