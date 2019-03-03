Карвахаль: «Футбол был немного несправедлив к «Реалу». Нам не хватило удачи»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль посетовал не отсутствие удачи и несправедливость после поражения от «Барселоны» в матче 26-го тур Примеры.

«Вчера был матч, в котором шансы имели обе стороны. Сейчас победа в Примере далеко от нас, и нам неприятно, потому что это была возможность вернуться в борьбу.

Вы никогда не должны проигрывать три матча дома на своем стадионе, но мы благодарны болельщикам. Считаю, что футбол был немного несправедлив к нам. Мы не должны сожалеть, но мы должны смотреть вперед. Нужно забивать голы.

Нам не хватило немного удачи, но мы должны работать на результат. Возможно, это была одна из самых трудных недель с момента моей карьеры в «Реале», но мы должны идти дальше», – сказал Карвахаль.