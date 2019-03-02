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    Гендиректор «Арсенала»: «Кто сказал, что ЦСКА был фаворитом? Мы не сомневались в своей победе»

    Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал победу над ЦСКА (2:0, 18 тур РПЛ).

    «ЦСКА был фаворитом игры? А кто вам такое сказал? Мы и не сомневались в своей победе. На сегодняшний день «Арсенал» не слабее ЦСКА.

    Мы уверены в себе. У нас сработал план на игру, и подбор футболистов сейчас хороший. Прошли те времена, когда «Арсенал» начинал трястись перед грандом, сейчас ничего такого нет.

    Рассчитываем ли на попадание в еврокубки? Мы идем от игры к игре. В конце сезона посмотрим на таблицу. Теперь впереди теперь кубковая игра с «Оренбургом». Ребята чуть-чуть порадовались победе над армейцами и уже думают о следующем матче, – сказал Балашов.

    • РПЛ перенесла встречу в Грозный, потому что тульский клуб включил подогрев газона позже срока.
    • «Арсенал» набрал 23 очка и вышел на восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Sport24

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    02.03.2019 16:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 2 марта 2019, 21:05

      И тут Остапа понесло!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 19:04

      Классный тренер у Арса. Конан-Дойль отдыхает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > prezent2017 2 марта 2019, 19:46

      Чревовещатель - не тренер, а генеральный директор "Арсенала".))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 2 марта 2019, 17:42

      Как же бесят такие люди как ты... если бы проиграли.. пел бы песню " Цска есть Цска" тьфу.. противно слушать
      Арсенал с победой, классно сыграли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 17:40

      Постфактум много оракулов, а что до игры не делал таких заявлений ?...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 марта 2019, 17:11

      а что же перед матчем таким уверенным не был

      4
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 2 марта 2019, 17:11

      Арсенал чемпион, они обыграли ЦСКА)))

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 2 марта 2019, 17:04

      Победил бы ЦСКА ныл бы по поводу стадиона и перелета, знаем таких пустобрехов

      5
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 2 марта 2019, 16:52

      Я думал, что гендиректор у туляков поумнее: кто же тебе поверит из болельщиков, что ПЕРЕД игрой вы, дескать, не сомневались в победе над ЦСКА?

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 марта 2019, 16:45

      Вот, Паша Погребняк, учись, когда надо умничать - тогда, когда уже выиграли. А победили пушкари по делу, вообще интересно было за ними наблюдать в отличии от ЦСКА.

      5
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