Гендиректор «Арсенала»: «Кто сказал, что ЦСКА был фаворитом? Мы не сомневались в своей победе»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал победу над ЦСКА (2:0, 18 тур РПЛ).

«ЦСКА был фаворитом игры? А кто вам такое сказал? Мы и не сомневались в своей победе. На сегодняшний день «Арсенал» не слабее ЦСКА.

Мы уверены в себе. У нас сработал план на игру, и подбор футболистов сейчас хороший. Прошли те времена, когда «Арсенал» начинал трястись перед грандом, сейчас ничего такого нет.

Рассчитываем ли на попадание в еврокубки? Мы идем от игры к игре. В конце сезона посмотрим на таблицу. Теперь впереди теперь кубковая игра с «Оренбургом». Ребята чуть-чуть порадовались победе над армейцами и уже думают о следующем матче, – сказал Балашов.