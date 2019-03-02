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    Игрок «Арсенала» Кадири: «Любой хочет поработать с Кононовым в «Спартаке»

    Защитник «Арсенала» Мохаммед Кадири поговорил о нынешнем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове. Ранее специалист работал в Туле.

    — Кононов долго уходил в «Спартак». Как это переживали?

    — Ох, тяжело. Мы побеждали в каждом матче, и его уход был странным. Когда после поражения от «Ахмата» нам сказали, что Кононов точно уходит, я не поверил: «Что-о-о? У нас только все наладилось! Что нам делать?» Кононов был нужен нам, он многое делал для «Арсенала».

    — Хотели бы поработать с ним в «Спартаке»?

    — Любой хочет!

    • Мохаммед в текущем сезоне провел в РПЛ 13 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
    • «Арсенал» в турнире идет 11-м.
    • «Спартак» занимает четвертое место.

    Источник: Sport24

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    02.03.2019 10:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 2 марта 2019, 14:27

      Арсенал вперёд! И удачи!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 2 марта 2019, 12:46

      Любой это ты ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > все_будет_AUDI 2 марта 2019, 15:56

      Любой,,,это практически любой игрок с провинциального клуба,,,такова жизнь все хотят послаще жить,,,,

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 марта 2019, 11:16

      В недалеком будущем все игроки Арсенала Т осуществят свою мечту
      опять поработать с Кононовым.

      2
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