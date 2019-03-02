Игрок «Арсенала» Кадири: «Любой хочет поработать с Кононовым в «Спартаке»

Защитник «Арсенала» Мохаммед Кадири поговорил о нынешнем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове. Ранее специалист работал в Туле.

— Кононов долго уходил в «Спартак». Как это переживали?

— Ох, тяжело. Мы побеждали в каждом матче, и его уход был странным. Когда после поражения от «Ахмата» нам сказали, что Кононов точно уходит, я не поверил: «Что-о-о? У нас только все наладилось! Что нам делать?» Кононов был нужен нам, он многое делал для «Арсенала».

— Хотели бы поработать с ним в «Спартаке»?

— Любой хочет!