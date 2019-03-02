Игрок «Арсенала» Кадири: «Любой хочет поработать с Кононовым в «Спартаке»

Арсенал вперёд! И удачи!)
Защитник «Арсенала» Мохаммед Кадири поговорил о нынешнем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове. Ранее специалист работал в Туле.
— Кононов долго уходил в «Спартак». Как это переживали?
— Ох, тяжело. Мы побеждали в каждом матче, и его уход был странным. Когда после поражения от «Ахмата» нам сказали, что Кононов точно уходит, я не поверил: «Что-о-о? У нас только все наладилось! Что нам делать?» Кононов был нужен нам, он многое делал для «Арсенала».
— Хотели бы поработать с ним в «Спартаке»?
— Любой хочет!
- Мохаммед в текущем сезоне провел в РПЛ 13 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
- «Арсенал» в турнире идет 11-м.
- «Спартак» занимает четвертое место.