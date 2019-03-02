«Спартак» – «Краснодар»: москвичи пять сезонов подряд не начинают весну с побед

тут любые статистики ни о чём, будем смотреть завтра , кто готов умереть за результат, и к кому фортуна повернется.
Завтра, 3 марта, состоится матч 18 тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Обратим внимание на статистику красно-белых в первых весенних играх предыдущих сезонов.
Оказывается, «Спартак» на протяжении последних пяти сезонов не может в первом весеннем матче РПЛ одержать победу. В частности, столичный клуб уступал и играл вничью с тем же «Краснодаром».
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
- «Краснодар» – вторым.
- Южане продолжают борьбу за победу в Лиге Европы.