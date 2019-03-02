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    «Спартак» – «Краснодар»: москвичи пять сезонов подряд не начинают весну с побед

    Завтра, 3 марта, состоится матч 18 тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Обратим внимание на статистику красно-белых в первых весенних играх предыдущих сезонов.

    Оказывается, «Спартак» на протяжении последних пяти сезонов не может в первом весеннем матче РПЛ одержать победу. В частности, столичный клуб уступал и играл вничью с тем же «Краснодаром».

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • «Краснодар» – вторым.
    • Южане продолжают борьбу за победу в Лиге Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2019 09:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +67330

      portero 2 марта 2019, 21:53

      тут любые статистики ни о чём, будем смотреть завтра , кто готов умереть за результат, и к кому фортуна повернется.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 17:24

      Все будет зависеть от настроя И от подготовки к матчу.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 2 марта 2019, 16:53

      Кто бы за кого не болел--пожелаем удачи любимому клубу, а сами будем уважительными друг к другу. Краснодару удачи.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 2 марта 2019, 13:50

      Удачи Спартаку, удачи !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 марта 2019, 13:45

      Бросить на пол и топтать, топтать эту статистику!

      2
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > батог 2 марта 2019, 21:54

      статистика , это часто манипуляция мнением.

      9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2019, 11:52

      исправим в этом матче уверен на все 100

      1
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Полная Канистра 2 марта 2019, 12:57

      Меня бы в гостях и ничья устроила - Краснодар в евро кубках себя очень не плохо показал .

      4
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > VVM1964 2 марта 2019, 13:19

      тогда с Ростовом что с ними было ?????? ни одного удара в створ ворот похоже силёнок уже нет

      2
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Полная Канистра 2 марта 2019, 14:34

      Да я же не против , но что то последние ( пусть и товарищеские ) игры не внушили уверенного оптимизма (((

      1
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