«Спартак» – «Краснодар»: москвичи пять сезонов подряд не начинают весну с побед

Завтра, 3 марта, состоится матч 18 тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Обратим внимание на статистику красно-белых в первых весенних играх предыдущих сезонов.

Оказывается, «Спартак» на протяжении последних пяти сезонов не может в первом весеннем матче РПЛ одержать победу. В частности, столичный клуб уступал и играл вничью с тем же «Краснодаром».