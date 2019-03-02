По спонсорскому контракту с сетью отелей «ПСЖ» будет получать 60 миллионов в год

Le Parisien информирует, что «ПСЖ» обзавелся новым спонсором. Им стала компания Accor Live Limitless, которая занимается гостиничным бизнесом.

Французский клуб будет получать по спонсорскому соглашению 60 миллионов евро в год. Со следующего сезона символика Accor Live Limitless будет размещена на игровой форме.