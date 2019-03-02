По спонсорскому контракту с сетью отелей «ПСЖ» будет получать 60 миллионов в год

От таких денег вряд ли кто откажется.
Le Parisien информирует, что «ПСЖ» обзавелся новым спонсором. Им стала компания Accor Live Limitless, которая занимается гостиничным бизнесом.
Французский клуб будет получать по спонсорскому соглашению 60 миллионов евро в год. Со следующего сезона символика Accor Live Limitless будет размещена на игровой форме.
- Таким образом, название авиакомпании Fly Emirates со следующего сезона на майках не будет.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
- Клуб продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.