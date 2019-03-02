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    По спонсорскому контракту с сетью отелей «ПСЖ» будет получать 60 миллионов в год

    Le Parisien информирует, что «ПСЖ» обзавелся новым спонсором. Им стала компания Accor Live Limitless, которая занимается гостиничным бизнесом.

    Французский клуб будет получать по спонсорскому соглашению 60 миллионов евро в год. Со следующего сезона символика Accor Live Limitless будет размещена на игровой форме.

    • Таким образом, название авиакомпании Fly Emirates со следующего сезона на майках не будет.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
    • Клуб продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.

    Источник: Le Parisien

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    02.03.2019 08:47
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