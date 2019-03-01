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    Ахметов: «Хочу совершить хадж. После него все грехи будут прощены»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился тем, как ему удается совмещать мусульманский пост и поддерживать спортивную форму.

    – Каково это – держать мусульманский пост?

    – От рассвета до заката (в Бишкеке это примерно с четырех утра до восьми вечера) нельзя ни есть, ни пить. Если жарко, то тяжеловато – особенно хочется воды. Можно горло сполоснуть разве что. А вот есть почти не хочется, на самом деле. Желудок в это время сужается, поэтому в 8-9 вечера поел немного, и хватает. Читал, что с научной точки зрения пост только идет на пользу: организм очищается, начинает функционировать лучше.

    – Пост – это же не только про еду?

    – Нужно в принципе вести правильную жизнь, делать добрые дела, а в Рамадан все они будут приумножаться. Все благие поступки будут записываться вдвойне.

    Мой пост проходил так: после заката мы с братьями кушали, потом ехали в мечеть. После молитвы возвращались домой: я во время отпуска отдыхал, кто-то работает в ночное время. Днем спишь – и следующий день так же.

    – Читали Коран?

    – Целиком – нет, но некоторые суры [главы Корана – Прим.] знаю и стараюсь учить наизусть. Их нужно читать во время намаза. Я, как и положено, совершаю намаз 5 раз в день.

    – А если он попадает на тренировку или игру?

    – Возможность есть всегда: нужно прочитать молитву в определенный период с запасом. Найти время до или после всегда удается.

    – В Москве в мечеть ходите?

    – Стараюсь. Живу рядом с небольшой мечетью. Хочу как-нибудь съездить в Мекку, совершить хадж – это обязанность каждого мусульманина. После него все грехи будут прощены.

    После 17-ти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

    Источник: «Sport24»

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    01.03.2019 20:48
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 16:09

      Все это может помешать игре.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 марта 2019, 21:58

      Жена в чехле будет ходить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > la verdad 2 марта 2019, 00:35

      Зато у тебя почти раздетая!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Makaweli 2 марта 2019, 15:11

      Зато не в чехле :)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > la verdad 2 марта 2019, 17:21

      Ну да

      -1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 1 марта 2019, 21:12

      Вот и у нас ..пошёл к попам , помолился ..дал денег и тебе грехи отпустили ..)

      1
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      Рейтинг: +543

      vsolon > Путник 13 2 марта 2019, 08:10

      и пошел новые совершать...)все оказывается проще простого..

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