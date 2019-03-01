Ахметов: «Хочу совершить хадж. После него все грехи будут прощены»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился тем, как ему удается совмещать мусульманский пост и поддерживать спортивную форму.

– Каково это – держать мусульманский пост?

– От рассвета до заката (в Бишкеке это примерно с четырех утра до восьми вечера) нельзя ни есть, ни пить. Если жарко, то тяжеловато – особенно хочется воды. Можно горло сполоснуть разве что. А вот есть почти не хочется, на самом деле. Желудок в это время сужается, поэтому в 8-9 вечера поел немного, и хватает. Читал, что с научной точки зрения пост только идет на пользу: организм очищается, начинает функционировать лучше.

– Пост – это же не только про еду?

– Нужно в принципе вести правильную жизнь, делать добрые дела, а в Рамадан все они будут приумножаться. Все благие поступки будут записываться вдвойне.

Мой пост проходил так: после заката мы с братьями кушали, потом ехали в мечеть. После молитвы возвращались домой: я во время отпуска отдыхал, кто-то работает в ночное время. Днем спишь – и следующий день так же.

– Читали Коран?

– Целиком – нет, но некоторые суры [главы Корана – Прим.] знаю и стараюсь учить наизусть. Их нужно читать во время намаза. Я, как и положено, совершаю намаз 5 раз в день.

– А если он попадает на тренировку или игру?

– Возможность есть всегда: нужно прочитать молитву в определенный период с запасом. Найти время до или после всегда удается.

– В Москве в мечеть ходите?

– Стараюсь. Живу рядом с небольшой мечетью. Хочу как-нибудь съездить в Мекку, совершить хадж – это обязанность каждого мусульманина. После него все грехи будут прощены.

После 17-ти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.