Комиссия РПЛ допустила «Лужники» к проведению матчей. Там могут сыграть «Динамо» и «Спартак»

Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей сегодня посетила «Лужники». По итогам проверки стадион получил разрешение принимать матчи Премьер-лиги.

«Только что состоялось заседание комиссии российской Премьер-лиги, которая признала, что поле стадиона «Лужники» находится в очень хорошем состоянии для данного сезона. Если возникнет такая необходимость, мы сможем провести на нашем поле матч любого уровня, стадион к этому готов.

Если будет запрос от «Динамо» и какие-то переговоры, этот вариант можно рассматривать. Обращалось ли уже «Динамо» по поводу проведения в «Лужниках» матча со «Спартаком»? Воздержимся от комментария на данную тему. Пока такой информации нет», – сказали в пресс-службе стадиона.

На этой неделе комиссия признала неудовлетворительным качество газона на новом стадионе «Динамо», запретив проводить на нем игры. Ранее сообщалось, что теперь бело-голубые могут провести встречу 19-го тура со «Спартаком» в «Лужниках».