Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Комиссия РПЛ допустила «Лужники» к проведению матчей. Там могут сыграть «Динамо» и «Спартак»

    Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей сегодня посетила «Лужники». По итогам проверки стадион получил разрешение принимать матчи Премьер-лиги.

    «Только что состоялось заседание комиссии российской Премьер-лиги, которая признала, что поле стадиона «Лужники» находится в очень хорошем состоянии для данного сезона. Если возникнет такая необходимость, мы сможем провести на нашем поле матч любого уровня, стадион к этому готов.

    Если будет запрос от «Динамо» и какие-то переговоры, этот вариант можно рассматривать. Обращалось ли уже «Динамо» по поводу проведения в «Лужниках» матча со «Спартаком»? Воздержимся от комментария на данную тему. Пока такой информации нет», – сказали в пресс-службе стадиона.

    На этой неделе комиссия признала неудовлетворительным качество газона на новом стадионе «Динамо», запретив проводить на нем игры. Ранее сообщалось, что теперь бело-голубые могут провести встречу 19-го тура со «Спартаком» в «Лужниках».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2019 16:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 1 марта 2019, 22:18

      Настроили арен не понятно для кого. Деньги освоили, теперь еще на содержание в пригодном состоянии бабла выделят. Кому кроме чиновников нужны эти пустыри?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 20:15

      Что теперь размышлять ,если решили играть на "Арене Химки".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 марта 2019, 19:42

      Цирк.Лето в южном полушарии ,а они не знают,где играть...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11