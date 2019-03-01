Дивеев и Н’Диайе вылетели в составе ЦСКА на матч с «Арсеналом»

ЦСКА вылетел на игру 18-го тура с тульским «Арсеналом». В составе москвичей на матч отправились 20 футболистов.

Встреча была перенесена в Грозный из-за неудовлетворительного качества газона на стадионе в Туле.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хeрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.

Нападающие: Фeдор Чалов, Такума Нисимура, Лассана Н’Диайе, Абель Эрнандес.

Матч «Арсенал» – ЦСКА состоится в субботу, 2 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.