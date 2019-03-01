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    Дивеев и Н’Диайе вылетели в составе ЦСКА на матч с «Арсеналом»

    ЦСКА вылетел на игру 18-го тура с тульским «Арсеналом». В составе москвичей на матч отправились 20 футболистов.

    Встреча была перенесена в Грозный из-за неудовлетворительного качества газона на стадионе в Туле.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

    Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хeрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев.

    Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.

    Нападающие: Фeдор Чалов, Такума Нисимура, Лассана Н’Диайе, Абель Эрнандес.

    Матч «Арсенал» – ЦСКА состоится в субботу, 2 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    01.03.2019 16:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 2 марта 2019, 06:52

      Ничего так обоема

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 1 марта 2019, 21:47

      Удачи ЦСКА !!!

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 марта 2019, 20:43

      Только ЦСКА! Только ПОБЕДА!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 марта 2019, 18:01

      жама чем был плох ндияе.... ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > 84aivengo 1 марта 2019, 20:47

      Он не плох,просто из-за высокой конкуренции Виктор Михайлович не мог ему обещать большего времени проводимого на поле.

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