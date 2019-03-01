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    «Челси» возобновил переговоры с Азаром о продлении контракта

    Руководство лондонского «Челси» продолжает попытки удержать в команде Эдена Азара. Бельгийцем активно интересуется мадридский «Реал».

    В течение нынешнего сезона «синие» несколько раз безуспешно пытались подписать с футболистом новое соглашение.

    Последний раз руководство шестикратных чемпионов Англии связывалось с представителями игрока в январе.

    • Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года.
    • Дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна.

    Источник: The Sun

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    01.03.2019 09:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 09:37

      Похоже у него твёрдые намерения покинуть клуб в это летнее ТО. И пока им интересуется и хочет приобрести Реал за приличные бабки, то придётся продать. По апелляции клуба Челси на запрет ФИФА оформлять трансферы в ближайшие два окна пока ничего не слышно.

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