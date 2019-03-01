«Челси» возобновил переговоры с Азаром о продлении контракта

Руководство лондонского «Челси» продолжает попытки удержать в команде Эдена Азара. Бельгийцем активно интересуется мадридский «Реал».

В течение нынешнего сезона «синие» несколько раз безуспешно пытались подписать с футболистом новое соглашение.

Последний раз руководство шестикратных чемпионов Англии связывалось с представителями игрока в январе.