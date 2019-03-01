«Челси» возобновил переговоры с Азаром о продлении контракта

Похоже у него твёрдые намерения покинуть клуб в это летнее ТО. И пока им интересуется и хочет приобрести Реал за приличные бабки, то придётся продать. По апелляции клуба Челси на запрет ФИФА оформлять трансферы в ближайшие два окна пока ничего не слышно.
Руководство лондонского «Челси» продолжает попытки удержать в команде Эдена Азара. Бельгийцем активно интересуется мадридский «Реал».
В течение нынешнего сезона «синие» несколько раз безуспешно пытались подписать с футболистом новое соглашение.
Последний раз руководство шестикратных чемпионов Англии связывалось с представителями игрока в январе.
- Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года.
- Дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна.