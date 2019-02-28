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    «Барселона» продлила контракт с Альбой до 2024 года

    «Барселона» объявила о продлении контракта с левым защитником Жорди Альбой.

    Новое соглашение рассчитано до июля 2024 года (предыдущее истекало в 2020-м). По договору сумма отступных за испанца составляет 500 миллионов евро.

    • Альба выступает за сине-гранатовых с лета 2012 года.
    • В этом сезоне 29-летний футболист провел за каталонскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал 14 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    28.02.2019 18:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +293

      НИКиколай 28 февраля 2019, 22:27

      Очень верное решение!!! Он один из немногих кто определяет эпоху нынешней Барселоны!!!Профессионален,ответственен за судьбу команды,это подарок судьбы ,что он находится в составе Барселоны!!!

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