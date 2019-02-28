«Барселона» продлила контракт с Альбой до 2024 года

Очень верное решение!!! Он один из немногих кто определяет эпоху нынешней Барселоны!!!Профессионален,ответственен за судьбу команды,это подарок судьбы ,что он находится в составе Барселоны!!!
«Барселона» объявила о продлении контракта с левым защитником Жорди Альбой.
Новое соглашение рассчитано до июля 2024 года (предыдущее истекало в 2020-м). По договору сумма отступных за испанца составляет 500 миллионов евро.
- Альба выступает за сине-гранатовых с лета 2012 года.
- В этом сезоне 29-летний футболист провел за каталонскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал 14 результативных передач.