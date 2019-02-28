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    Кокорин имеет право на осмотр врачами «Зенита» в СИЗО

    Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин имеет разрешение на осмотр его в СИЗО спортивными врачами.

    Ранее футболист заявил, что его беспокоит боль в колене. В марте прошлого года форвард перенес операцию на крестообразной связке.

    «Есть разрешение на то, чтобы зенитовские врачи пришли осмотреть Кокорина. Для этого нужно, чтобы клуб обратился в Федеральную службу исполнения наказаний, назвав фамилию, имя и отчества специалиста, который придет к спортсмену – и там все организуют. Александру об этом сообщили и, думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за «Зенитом».

    Может ли обследование пройти вне стен «Бутырки»? Там хорошая медицинская часть – осмотрят. Если же появится необходимость для дополнительных действий, тогда будут принимать отдельное решение. Сейчас об этом речь не идет. Возможности сделать ему снимки и все остальное есть в СИЗО», – сказала Потяева.

    Кокорин находится в СИЗО-2 «Бутырка» с 11 октября по обвинению в побоях и хулиганстве. Срок ареста футболиста продлевался уже два раза. В последний раз – до 8 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.02.2019 16:47
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +480

      arrivalgist 1 марта 2019, 12:15

      Чиновники у нас неприкасаемые, будь хоть футболистом, хоть инвалидом.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 марта 2019, 09:39

      Свободу Саше Кокорину, жертве нашей идиотской правоохренительной системы!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 28 февраля 2019, 23:11

      дошутился парень, думал что всё ему нахаляву проскочит

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      ДВС 28 февраля 2019, 21:58

      С самого начале писал, что живым Кокошу на волю не выпустят. Хочу ошибиться, но пока всё идёт по такому сценарию.

      3
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > ДВС 28 февраля 2019, 23:07

      пора уже и судить , и выпускать

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      ДВС > portero 1 марта 2019, 00:33

      Поздно.

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 28 февраля 2019, 21:03

      А раньше никто не знал, что так можно? У него вообще адвокат вменяемый? Даже к лютым уголовникам можно врача привести, нужно всего лишь заполнить пару форм и написать заявление следователю. Он хоть АПК читал, адвокатишко этот?

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero > general.lizyukov 28 февраля 2019, 23:08

      он считать умеет и гонорар себе пробивать,

      11
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      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > portero 1 марта 2019, 01:23

      Именно такое ощущение и складывается, что двух дурачков доят. Признали бы вину, получили бы свои 2-3 года условки и всё, уже бы под какую-нибудь амнистию попали.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 февраля 2019, 20:20

      Угробить человека хотят не только морально, но и физически!

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 28 февраля 2019, 19:22

      А что бы эта керня не повторилась с другими,
      Все элементарно просто ,как говаривал Ш.Холмс,платить надо по заслугам.
      Деньги развращают,а большие деньги развращают еще больше.
      И не понимаю тех заступников,которые или с головой не дружат или их родственники.Пол России перебивается от зарплаты до зарплаты ,а здесь такие понты......

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 28 февраля 2019, 18:13

      И что ему это даст? Лишний раз прогуляться в мед корпус? И вот из за этого надо столько людей беспокоить и бумажки марать? ))))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 февраля 2019, 18:09

      Кокорин опасный преступник, ему грозят всего 6 лет лесоповала, а милому чебурашке, сбившему на Невском всего пятерых, двух из которых не вернешь, ужасные 9 лет!

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > prezent2017 1 марта 2019, 00:31

      Кокорина скорей всего отпустят в зале суда,не о каких 6 годах речи не идёт,,,,ну а ***** на Невсков своё получит,,,поверь получит,,,,

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > slavutiq70 3 марта 2019, 10:32

      Может и получит, а людей не вернешь. А Кока кого замочил?

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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 28 февраля 2019, 18:07

      Зенит по контракту должен платить Кокорину до похорон.

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