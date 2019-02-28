Кокорин имеет право на осмотр врачами «Зенита» в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин имеет разрешение на осмотр его в СИЗО спортивными врачами.

Ранее футболист заявил, что его беспокоит боль в колене. В марте прошлого года форвард перенес операцию на крестообразной связке.

«Есть разрешение на то, чтобы зенитовские врачи пришли осмотреть Кокорина. Для этого нужно, чтобы клуб обратился в Федеральную службу исполнения наказаний, назвав фамилию, имя и отчества специалиста, который придет к спортсмену – и там все организуют. Александру об этом сообщили и, думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за «Зенитом».

Может ли обследование пройти вне стен «Бутырки»? Там хорошая медицинская часть – осмотрят. Если же появится необходимость для дополнительных действий, тогда будут принимать отдельное решение. Сейчас об этом речь не идет. Возможности сделать ему снимки и все остальное есть в СИЗО», – сказала Потяева.

Кокорин находится в СИЗО-2 «Бутырка» с 11 октября по обвинению в побоях и хулиганстве. Срок ареста футболиста продлевался уже два раза. В последний раз – до 8 апреля.