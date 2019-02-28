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    В матче «Реал» – «Барселона» заменен главный арбитр. Игра пройдет в субботу

    Арбитр Ундиано Мальенко будет работать на матче 26-го тура Примеры. Он заменил Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса, который получил травму.

    Это будет последнее Эль Класико для Мальенко, так как после окончания этого сезона он завершает карьеру судьи.

    Мальенко в Примере семь раз судил встречи между мадридцами и каталонцами. Лишь в одном из них «Реал» одержал победу (в гостях в сезоне-2011/12). В Кубке Испании столичная команда выиграла две игры из двух при его судействе.

    Матч «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 2 марта.

    Источник: Marca

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    28.02.2019 16:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +575

      Mark68 1 марта 2019, 17:18

      ...-И снова завтра будет как вчера!"....

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 28 февраля 2019, 19:12

      а Вы друзья,столичного Реала как не судитесь,а в субботу от жестокого каталонского возмездия Вам,к сожалению не уйти...

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 28 февраля 2019, 17:33

      А можно мне, как многие перед матчем с аяксом, покричать на тему . ФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ заменили судью на того, при ком реал не выигрывает, бартомеу занес баааабки. Ставииим на пенальти в ворота реааала? Можно , нет? ?)

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 1 марта 2019, 21:39

      ну что сказать по твоему комменту. В МАТЧЕ С АЯКСОМ ВАС СУДЬЯ ЗА УШИ ВЫТАЩИЛ ЭТО ФАКТ !!

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > dinar7777dinar 2 марта 2019, 00:14

      да конечно, всегда и везде один и тот же ответ. Постоянно) может барсе и другим клубам с лч сняться раз уж так? хай протест устроят? не? нафига тогда играть. Если ты не видишь офсайда, как и многие фаны других команда. и 100% фанов барсы, то может.. с вами что-то не так?) или именно вы, да что там, ТЫ лучше знаешь и как надо?). Ну вот реально, представь что это матч был.. наполи - ммм рома. Ты бы наверное даже не знал об этом моменте, а увидел бы, сказал - ай пох мне на них и пошел дальше.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > DeStar 2 марта 2019, 21:53

      А можно я к вам при соединюсь,оплата переса на судью не прошла по технической ошибки,с моментом воспользовался Бартомеу,его денежный перевод успешно проведен

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 28 февраля 2019, 16:46

      эль-классико может спасти только Карасёв или Безбородов

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 28 февраля 2019, 16:34

      Мальенко может чудить как хочет, ибо никакими админ взысканиями его теперь не испугаешь, мужик одной ногой уже на пенсии)))
      К слову, что-то нигде не вижу инфы по поводу того, что ВАР проспал пенальти на Ракитиче, а Санчес Мартинес его также не заметил с игры. А был ли ВАР вообще на этом матче? Официально заявляли, что ВАР будет работать и в Примере, и в Кубке. Но я что-то за весь матч не увидел ни одного просмотра эпизода.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 28 февраля 2019, 17:33

      а чего молчим о пенальти на вини еще вначале игры?)

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 28 февраля 2019, 18:33

      Да не, там был очень спорный эпизод, в лучшем случае 50/50. Игровой момент больше. А вот на Ракитиче был железобетон. Я к пенальти отношусь строго - либо он есть, либо нет. При наличии серьёзных сомнений - в топку, никаких левых пеналей.

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 28 февраля 2019, 16:31

      Как-то часто Реалу судей меняют в этом сезоне

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      Рейтинг: +571

      levon_man 28 февраля 2019, 16:30

      очень напоминает ситуация замену судьи перед игрой Аякс Реал

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > levon_man 28 февраля 2019, 16:39

      Здесь сразу причину указали, а в ЛЧ я так и не понял почему. Судьи тоже периодически травмы получают. Это, конечно, не даёт 100% гарантии, что это не подстава, и травма и вправду есть, и сейчас и ВАР есть в помощь (хоть и не всегда, пока что), так что особо не подсудишь. В Италии уже одного судья наказали за неадекватные решения. Скоро эта практика станет более популярной в Европе, и всякие неблагонадёжные элементы подчистят. У нас уже есть, например, дисквы за симуляцию в штрафной соперника. Италия, также тогда была первой, по-моему, кто на практике применил это новое правило. Стротману тогда пару матчей впаяли за чистейший нырок на пенальти.

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