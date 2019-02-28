В матче «Реал» – «Барселона» заменен главный арбитр. Игра пройдет в субботу

Арбитр Ундиано Мальенко будет работать на матче 26-го тура Примеры. Он заменил Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса, который получил травму.

Это будет последнее Эль Класико для Мальенко, так как после окончания этого сезона он завершает карьеру судьи.

Мальенко в Примере семь раз судил встречи между мадридцами и каталонцами. Лишь в одном из них «Реал» одержал победу (в гостях в сезоне-2011/12). В Кубке Испании столичная команда выиграла две игры из двух при его судействе.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 2 марта.