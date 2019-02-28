Барриос: «Буду выкладываться по максимуму за цвета «Зенита», за стрелку, за товарищей по команде»

Пока слова не расходятся с делом !
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подчеркнул, что будет отдавать себя на 100% в петербургском клубе.
«Я приехал в «Зенит» с большими надеждами и грандиозными планами отдать все самое лучшее для команды, помочь ей добиться самых высоких целей. Буду выкладываться по максимуму за клубные цвета, за стрелку, за товарищей по команде», – сказал Барриос.
- Колумбиец перешел в «Зенит» из «Бока Хуниорс» этой зимой за 15 миллионов евро, подписав контракт до июля 2023 года.
- В этом сезоне 25-летний футболист провел за петербуржцев два матча в плей-офф Лиги Европы.