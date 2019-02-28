Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Барриос: «Буду выкладываться по максимуму за цвета «Зенита», за стрелку, за товарищей по команде»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подчеркнул, что будет отдавать себя на 100% в петербургском клубе.

    «Я приехал в «Зенит» с большими надеждами и грандиозными планами отдать все самое лучшее для команды, помочь ей добиться самых высоких целей. Буду выкладываться по максимуму за клубные цвета, за стрелку, за товарищей по команде», – сказал Барриос.

    • Колумбиец перешел в «Зенит» из «Бока Хуниорс» этой зимой за 15 миллионов евро, подписав контракт до июля 2023 года.
    • В этом сезоне 25-летний футболист провел за петербуржцев два матча в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2019 15:46
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 28 февраля 2019, 23:03

      Пока слова не расходятся с делом !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 28 февраля 2019, 18:28

      Что же раньше не сказал - можно было контракт подешевле подписать , раз
      " идейный " такой . ))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > VVM1964 28 февраля 2019, 22:29

      он не за идею, просто хочет хорошую зарплату .
      и отрабатывает её говоря правильные слова.
      Главное на поле пусть пашет.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 февраля 2019, 18:09

      Неплохой парнишка приехал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin 28 февраля 2019, 17:51

      Пока ничего особого не показал, хотя рано судить по 2 матчам...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Hoahin 28 февраля 2019, 22:23

      он же разрушитель опорник , старается пока

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 28 февраля 2019, 17:26

      вот интересно откуда колумбийцу знать про /СТРЕЛКУ/ ни один иностранец про это слово не додумается писать это чисто русская стезя и обиход походу сидел под диктовку писал с дзю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 28 февраля 2019, 17:18

      Давай парень, оправдывай надежды - не будь главное треплом. Пока везде где ты играл, сходится с тем что говоришь. Я слежу за тобой....!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > DMитрий 28 февраля 2019, 22:25

      раз проверил, почему сомневаешься

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 28 февраля 2019, 16:51

      Будем посмотреть) Маурисио тоже обещал много)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Валерий1965 28 февраля 2019, 22:26

      тот какой то мягкотелый, это пока позлее

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 28 февраля 2019, 16:45

      Бум смотреть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 февраля 2019, 16:43

      все так говорят а потом рвут когти отсюда при первой возможности

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +480

      arrivalgist 28 февраля 2019, 16:05

      Вполне очевидный и адекватный в нашем меркантильном мире ответ. Лишь бы сопли не жевал на поле, как дзюба.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11