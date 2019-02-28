Барриос: «Буду выкладываться по максимуму за цвета «Зенита», за стрелку, за товарищей по команде»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подчеркнул, что будет отдавать себя на 100% в петербургском клубе.

«Я приехал в «Зенит» с большими надеждами и грандиозными планами отдать все самое лучшее для команды, помочь ей добиться самых высоких целей. Буду выкладываться по максимуму за клубные цвета, за стрелку, за товарищей по команде», – сказал Барриос.