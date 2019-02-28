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    Жена Тарасова: «Считала, что футболисты не отягощены умом. Но Дима быстро меня переубедил»

    Жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Анастасия рассказала, что им с футболистом было важно обвенчаться, а не просто зарегистрировать свои отношения.

    «Мыслила стереотипно. Считала, что футболисты не отягощены умом. Но Дима быстро меня переубедил.

    Я понимала, что браком Диму не удивишь – из песни слов не выкинешь. Мы много говорили и решили венчаться. Дима очень глубокий человек, которому тоже было важно получить благословение свыше.

    У нас растет удивительная дочь – очень позитивная, улыбчивая, послушная. Все, на что я была настроена, сбылось. Дима сейчас очень балует дочь, но, думаю, в будущем он станет строгим папой – уже говорит, что никто не пройдет кастинг в женихи», – сказала Анастасия Тарасова.

    • Анастасия – модель. Она – третья супруга Дмитрия Тарасова.
    • Ранее хавбек был женат на художественной гимнастке Оксане Пономаренко [от нее у футболиста есть дочь Ангелина] и телеведущей и певице Ольге Бузовой [брак продлился с июня 2012-го по декабрь 2016 года].

    Источник: Starhit

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    28.02.2019 12:14
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 1 марта 2019, 09:22

      Его второй брак, как-то в наличии мозгов не убеждает...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Нас Много 1 марта 2019, 10:08

      Ты про PR слышал ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 1 марта 2019, 07:29

      То есть судя по ее словам, все модели чуть ли не кандидаты каких либо наук.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 28 февраля 2019, 20:38

      убедила что дура полная и моль в голове

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 28 февраля 2019, 18:27

      Переубедил и доказал, что она ещё тупее

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 февраля 2019, 18:18

      Жена Тарасова: «Считала, что футболисты не отягощены умом, но Дима точно меня умнее. Я ведь только под фанеру, а он матом"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Cнег 28 февраля 2019, 18:18

      Такие жены таких футболистов - просто ДУРЫ! Поделом вам.
      Прежде, чем зарегистрировать брак - пообщайтесь , потритесь задницами на кухне, поговорите обо всём... в том числе об обязанностях перед родившимися детьми... Но, нет же... Деньги ваших замужних "Целей" застилают всё... Вывод: вы тоже дуры! Страдайте дальше, если ваши родители элементарных вещей не донесли до ваших ушей.(Похоже - они тоже футболисты).

      2
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 28 февраля 2019, 16:53

      Очень важное событие в жизни футбола!))))))

      0
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 28 февраля 2019, 16:30

      "...никто не пройдет кастинг в женихи», – сказала Анастасия Тарасова
      ..."отягощенный умом" Димон решил свою дочь в девках оставить)))))

      0
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 28 февраля 2019, 15:53

      Чел был женат на Бузовой,где там ум

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 15:49

      Теперь у него началась счастливая жизнь.

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