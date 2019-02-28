Жена Тарасова: «Считала, что футболисты не отягощены умом. Но Дима быстро меня переубедил»

Его второй брак, как-то в наличии мозгов не убеждает...
Жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Анастасия рассказала, что им с футболистом было важно обвенчаться, а не просто зарегистрировать свои отношения.
«Мыслила стереотипно. Считала, что футболисты не отягощены умом. Но Дима быстро меня переубедил.
Я понимала, что браком Диму не удивишь – из песни слов не выкинешь. Мы много говорили и решили венчаться. Дима очень глубокий человек, которому тоже было важно получить благословение свыше.
У нас растет удивительная дочь – очень позитивная, улыбчивая, послушная. Все, на что я была настроена, сбылось. Дима сейчас очень балует дочь, но, думаю, в будущем он станет строгим папой – уже говорит, что никто не пройдет кастинг в женихи», – сказала Анастасия Тарасова.
- Анастасия – модель. Она – третья супруга Дмитрия Тарасова.
- Ранее хавбек был женат на художественной гимнастке Оксане Пономаренко [от нее у футболиста есть дочь Ангелина] и телеведущей и певице Ольге Бузовой [брак продлился с июня 2012-го по декабрь 2016 года].