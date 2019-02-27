Салах: «Рекорды – это хорошо, но самое важное – выиграть АПЛ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что для него важнее выиграть с командой АПЛ, чем установить новые рекорды.

«Я всегда стараюсь забивать как можно больше голов и играть лучше. Рекорды – это, конечно, хорошо, но для меня самое важное – выиграть АПЛ. У нас очень напряженная неделя. Три матча за восемь дней, и если мы успешно их проведем, то продолжим лидировать в турнирной таблице. После этого останется всего девять матчей, и у нас будет время, чтобы настроиться на них и хорошенько отдохнуть», – сказал Салах.