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    Салах: «Рекорды – это хорошо, но самое важное – выиграть АПЛ»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что для него важнее выиграть с командой АПЛ, чем установить новые рекорды.

    «Я всегда стараюсь забивать как можно больше голов и играть лучше. Рекорды – это, конечно, хорошо, но для меня самое важное – выиграть АПЛ. У нас очень напряженная неделя. Три матча за восемь дней, и если мы успешно их проведем, то продолжим лидировать в турнирной таблице. После этого останется всего девять матчей, и у нас будет время, чтобы настроиться на них и хорошенько отдохнуть», – сказал Салах.

    • По итогам 27 туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на одно очко.
    • Салах в текущем сезоне забил 20 голов и сделал восемь результативных передач в 36 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.

    Источник: Sky Sports

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    27.02.2019 18:32
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    Комментарии132
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    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 3 марта 2019, 23:12

      05.03 23:00 Боруссия Д - Тоттенхэм 2:1
      05.03 23:00 Реал М - Аякс 2:1
      06.03 23:00 Порту - Рома 1:0
      06.03 23:00 ПСЖ - Манчестер Юн 2:0

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 3 марта 2019, 23:01

      эх наполи......(( пойду спать...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 марта 2019, 23:57

      1:2 и Наполи возит Юве играя вдесятером. Юве, блин, просто везёт.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 22:28

      Друзья мне надо заканчивать.Футбол сейчас начнется. Всего доброго. Спокойной ночи!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 марта 2019, 22:29

      Добро, Саша, спокойной ночи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 3 марта 2019, 22:38

      В батле или ты или я. Ты , если угадаешь счёт. )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 3 марта 2019, 22:43

      Всю жизнь там прожил и после развала Союза остался. Он там очень был уважаем и почитаем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 марта 2019, 22:24

      Фсё.
      Пока.Владелец маузера сдриснул куда-то,но
      Общими стараниями сегодня было довольно живенько..
      Пока...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 3 марта 2019, 22:29

      вот же скользок вы тятенька....) на Докояновский вопрос так и не ответили)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 3 марта 2019, 22:29

      Пока, Лёша, до завтра.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > shinnik 3 марта 2019, 22:30

      До завтра Леша.Всего хорошего!

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 марта 2019, 22:30

      ))) Да ладно. Главное, что избавились.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 марта 2019, 22:33

      я так понял....."гость был не жданный" ))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 марта 2019, 22:44

      Ты про Лёшиного или моего зятя ? )))

      3
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 марта 2019, 22:47

      про татарина..... тебе то вроде повезло...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 марта 2019, 22:48

      Ясно. Пока да, а там посмотрим.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 марта 2019, 23:04

      Блин, непруха у Наполи. Привез вратарю защитник свой красную карточку и штрафной заработали. Пьянич с него забил гол, а сами в ответке попали в штангу. Играть 65 минут в 10-м тяжело против Юве, но атакуют остро. Я буду тоже заканчивать . Найду базу и сегодня или завтра с утра рубрику "Нарочно не придумаешь на стучу. Толя и Андрюша, до завтра.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 3 марта 2019, 22:24

      Рубик (с) - ты где Лёш такого зятя нашёл...?

      да ужжж...! с белорусами оно конечно предпочтительней породнится...)

      хотя чё несу...? сам черкес на 1/6...)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 марта 2019, 22:28

      Да он орусевший белорус, но судя по фамилии у отца польские корни есть.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 марта 2019, 22:33

      польские корни лично меня всегда настораживали....)
      все эти паны частенько имели привычку в синагогу захаживать..)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 марта 2019, 22:37

      Меня тоже и кое в чём проявляются. Я пшеков неплохо знаю. Я был там месяц и со мной в пожарке работали и в одном доме жили западенцы украинские и белорусские с польскими корнями. Баньковские. Я их пацана он младше меня на 6 лет Банишевским называл. Играл неплохо в футбол, а сам Банишевский игрок Нефтчи Баку и сборной СССР. Классный центрфорвард.

      2
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 марта 2019, 22:41

      помню вы тут с Саней, Банишевского недавно вспоминали...
      я что то когда то о нём слышал, но думал он из киевского динамо

      2
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 3 марта 2019, 21:27

      зигберт (с) - .... в этой игре могла победить любая из команд.

      тут разливалось на троих.... в итоге выиграл не игравший сегодня зенит)
      питерских с победой)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 3 марта 2019, 21:35

      Что поделаешь ,победить хотят все ,не у всех только это получается. Вообще возобновление чемпионата принесло много неожиданных результатов.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 3 марта 2019, 21:39

      я только одну игру посмотрел .....ну да, неплохо бык с кабаном бодались) ....земля из плд копыт летела)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 3 марта 2019, 21:52

      Это как муравьи со слонами играли в футбол,но с уважением отнеслись друг у другу. "Простите что мы вас немного помяли"-говорят слоны. "Ну мы тоже хороши были затоптали вас" -говорят муравьи.

      3
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 3 марта 2019, 21:58

      "затоптанные муравьями" как про это ещё фильм не сняли..)

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 марта 2019, 21:59

      Лучшая игра этого тура.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 3 марта 2019, 22:00

      У нас эту тему уже давно стараются забыть и всё на Е.Б.Н. пеняют, от него пошла вся эта заваруха. которая нам ещё не раз аукнется.

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 3 марта 2019, 22:02

      Азмун вам в помощь...! может вытянуть..

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 3 марта 2019, 22:06

      Если стулом по башке кого-нить не ё..нет...)
      "В Питере-пить"-никто не отменял...(

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 3 марта 2019, 22:14

      если бить стулом по башке.... то что бы войти в историю , нужен калибр , не ниже премьер министра.....(да он кстати давно уже просит) ...)

      но к стати... Сердары не пьют.....хотя не один уже из Казани там ислам на "путинку" поменял)

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 3 марта 2019, 22:15

      вот первый зять мой любимый,отьявленый татарин жрал сало и водку "как в себя",ещё и косяком махал при этом....
      Гиблое тут место,гиблое...))))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 3 марта 2019, 22:18

      Где ты нашёл такого зятя или твоя дочь его нашла ?... )))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 3 марта 2019, 22:21

      .....пётр для того это "болото" и облагородил.... чтобы всяк басурман тут в дрыск охристианился..... незаметно для самого себя...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 3 марта 2019, 22:21

      любоф,понимашь.была..)
      Не,хороший мальчик был...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 3 марта 2019, 22:22

      Это здесь или в другом месте тогда жили ?

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 21:13

      Хоть и угадал счет ,но большой радости нет. Хотелось победы. Объективности ради счет по игре. Спартак мне понравился а Краснодар вообще классная команда.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 марта 2019, 21:27

      Тот случай, когда никто не хотел уступать. Могли обе выиграть, но ничья справедлива. поражения ни одна команда не заслуживала.

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      zigbert > Рубик Докоян 3 марта 2019, 21:38

      Согласен Олег. Команды показали хороший футбол и хотя очки потеряны ,команды покидали стадион с удовлетворением.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 марта 2019, 21:41

      Тут никого не упрекнуть. Обе команды были достойны друг друга. Тачку не возили, время не тянули и театр симуляции не устраивали на поле.

      4
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      zigbert > Рубик Докоян 3 марта 2019, 21:54

      Я так и не понял кто у Спартака был капитаном? Проглядел начало.

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      Рубик Докоян > zigbert 3 марта 2019, 21:57

      Да я честно говоря и сам не смотрел. Джикия должен быть. Он же вице-капитан после Глушака, как и Зобнин. Тебя всё Лёша Таллинский ищет. Говорю он на нашей базе, зайди в профиль где Салах и рекорд. уже второй раз. Или победу Динамо уже отметил хорошо, по тексту не видно.)))

      4
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      zigbert > Рубик Докоян 3 марта 2019, 22:02

      Понял Олег, я его что то не заметил.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 марта 2019, 22:08

      Я смотрел и по ходу отвлекался на интернет. Я не выходил и общался с Лёхой и другими кто писал. И сейчас по телеку смотрю финалы по лёгкой атлетике и гандболу. Идут в одно время и щёлкаю. Но на неделе повторят и лёгкую и гандбол Будучность -Ростов. Посмотрю уже внимательно, не отвлекаясь.)))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 марта 2019, 21:05

      Ладно до завтра.
      Я баиньки.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 3 марта 2019, 21:11

      До завтра Сереж. Всего доброго!

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 3 марта 2019, 21:14

      можно спать спокойно , Сибирь сегодня не посрамила....

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 марта 2019, 21:21

      Давай, Серёга, баиньки и до завтра.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 3 марта 2019, 21:30

      По поводу Олеши ,я просто констатирую факты ,ничего личного. Привет Андрей!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 3 марта 2019, 21:32

      Сандро... эт я шутконул конечно.....! Лёха естественно понял...)
      привет!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 3 марта 2019, 21:40

      На шутки я не обижаюсь ,но иногда боюсь что меня поймут не правильно.

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 3 марта 2019, 21:56

      твой юмор слишком тонок что бы быть хамоватым...... работа хирурга)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 марта 2019, 20:53

      Мой с Максом счёт на волоске весит в концовке. )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 3 марта 2019, 20:58

      Точно, не туда глянул.)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 3 марта 2019, 21:00

      я опять всё просражал...
      А вот попади Зенит под любую из этих команд сейчас...
      Размазали бы.Спартак удивил,мощно играл.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 3 марта 2019, 21:01

      По РПЛ по лучше у меня, а вот по Серии А всё никак не прёт. Там или мимо, или уходит счёт... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 3 марта 2019, 21:02

      Это да. По игре, командной движухе Зенит бы не выдержал такого темпа и напора.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 марта 2019, 20:13

      Всем с кем не здоровался-добрый вечер!
      Веселенький футбол наблюдаем!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 марта 2019, 20:15

      Ты как-то на прогноз по ЛЧ не реагируешь. Остался ты и Макс, не забудь.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 3 марта 2019, 20:17

      после рубин - ахмат любой футбол весёлый )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 3 марта 2019, 21:04

      Да ночь у меня..
      Завтра и среагирую.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 3 марта 2019, 21:05

      Да мои 0-0, тоже там убежали в добавленное время..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 3 марта 2019, 21:05

      Добро, Серёга. Там всего 4-е матча.

      4
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