Салах: «Рекорды – это хорошо, но самое важное – выиграть АПЛ»

05.03 23:00 Боруссия Д - Тоттенхэм 2:1
05.03 23:00 Реал М - Аякс 2:1
06.03 23:00 Порту - Рома 1:0
06.03 23:00 ПСЖ - Манчестер Юн 2:0
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что для него важнее выиграть с командой АПЛ, чем установить новые рекорды.
«Я всегда стараюсь забивать как можно больше голов и играть лучше. Рекорды – это, конечно, хорошо, но для меня самое важное – выиграть АПЛ. У нас очень напряженная неделя. Три матча за восемь дней, и если мы успешно их проведем, то продолжим лидировать в турнирной таблице. После этого останется всего девять матчей, и у нас будет время, чтобы настроиться на них и хорошенько отдохнуть», – сказал Салах.
- По итогам 27 туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на одно очко.
- Салах в текущем сезоне забил 20 голов и сделал восемь результативных передач в 36 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.