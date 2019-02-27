VAR нужен? А почему он всем не нравится?

Об этом уже столько было написано и возникали всевозможные пересуды. Но все таки var хороший помощник для судьи ,когда в динамике трудно определить нарушение или взятие ворот. Показ с разных ракурсов ,все определяет с точностью до миллиметра.
У нас вышел новый эпизод подкаста «Скинь мяч». Обсуждаем проблему с видеоповторами и то, как технологии меняют футбол. За что все критикуют VAR, когда он на самом деле нужен и главное – почему футбол с таким трудом реагирует на все новое.
Слушаем:
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Темы:
01:22 Кажется, VAR радикально меняет футбол
05:36 Футбол – это субститут войны. Судья – бог. Самый странный момент подкаста
08:51 VAR нужен. Плеханов-адвокат
10:06 А что с видеопросмотрами в хоккее? Там это работает лучше
11:51 Почему футболу так тяжело принимать новое
16:52 Как технологии влияют на спортивное ТВ