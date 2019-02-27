Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    VAR нужен? А почему он всем не нравится?

    У нас вышел новый эпизод подкаста «Скинь мяч». Обсуждаем проблему с видеоповторами и то, как технологии меняют футбол. За что все критикуют VAR, когда он на самом деле нужен и главное – почему футбол с таким трудом реагирует на все новое.

    Слушаем:

    Вариант для любителей ютуба:

    Другие площадки:

    ITUNES

    ВКОНТАКТЕ

    ЯНДЕКС.МУЗЫКА

    CASTBOX

    PLAYER FM

    ТЕЛЕГРАМ

    Темы:

    01:22 Кажется, VAR радикально меняет футбол
    05:36 Футбол – это субститут войны. Судья – бог. Самый странный момент подкаста
    08:51 VAR нужен. Плеханов-адвокат
    10:06 А что с видеопросмотрами в хоккее? Там это работает лучше
    11:51 Почему футболу так тяжело принимать новое
    16:52 Как технологии влияют на спортивное ТВ

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2019 17:48
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 09:59

      Об этом уже столько было написано и возникали всевозможные пересуды. Но все таки var хороший помощник для судьи ,когда в динамике трудно определить нарушение или взятие ворот. Показ с разных ракурсов ,все определяет с точностью до миллиметра.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 28 февраля 2019, 09:39

      Любая видеосистема БЕССТРАСТНА и ОБЪЕКТИВНА фиксирует все происходящее на поле! Все дело в судьях,а точнее,их отношении к событию типа хочу посмотреть-посмотрю,не хочу смотреть-не буду,а приму решение по своему усмотрению? Пока не будут прописаны четкие должностные инструкции для судей,где будут жестко указаны не только случаи,когда нужно просматривать эпизоды,но и ответственность за непросмотр или за неправильные выводы после просмотра,иначе правовое обеспечение-а до этих пор ничего хорошего в судействе не произойдет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:22

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://7.ly/sportmen

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 27 февраля 2019, 21:31

      А кто вам сказал, что не нравится. Мне нравится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 февраля 2019, 20:37

      всё равно человек решает итог матча

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 27 февраля 2019, 20:30

      обьяснял, обьяснял, что ВАР убьёт футбол ( матч Интер - Фиорентина длился 101 минуту) что футбол это не хоккей, что футболу сотни лет и что ВАРа не было потому-что никогда не был нужен (а не потому что прогресса не было, а сейчас прогресс), что работать не будет потому-что а) он мало помогает так как всё равно не проясняет картину, а там где она ясна он не нужен б) человеческий фактор не исключить, а даже наоборот он увеличился, да можно много говорить, но что толку, бесполезно... меня просто удалили

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      vek410 27 февраля 2019, 20:08

      В чем его смысл? Самое последнее событие - это матч Фиорентины с Интером, когда в ворота интера поставили пенку после просмотра видеоповтора. Но суть то в том, что нарушения на повторе, как раз и не было. Мне больше нравилось без вара

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 27 февраля 2019, 19:42

      ВАРево нужно производителям и организаторам ,это же стабильный долговременный доход! И все старательно обходят вопрос,до какого уровня профессионального"массового" футбола он опустится,и что с ним делать в нашей Сибири ,начиная с октября. Стройте закрытые "Газпром-АРЕНЫ" в каждом футбольном городе и смотрите кино после этого сколько угодно.Веря в нечестность судей на поле,и честных "парней за стеклом",останавливающих матч через пять минут после состоявшегося события.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 февраля 2019, 18:59

      откро сделайте и противников не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 27 февраля 2019, 18:56

      Реал до судьи тоскали тепер вар какая разница

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11