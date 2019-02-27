Джанаев подписал контракт с польским клубом «Медзь»

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Российский вратарь Сослан Джанаев перешел в «Медзь», сообщает официальный сайт польского клуба.
31-летний футболист, который являлся свободным агентом, подписал контракт до лета 2019 года.
Последним клубом Джанаева был «Рубин». Также он ранее выступал за КАМАЗ, «Спартак», «Терек», «Аланию» и «Ростов».
Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:
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