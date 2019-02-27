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    Джанаев подписал контракт с польским клубом «Медзь»

    Российский вратарь Сослан Джанаев перешел в «Медзь», сообщает официальный сайт польского клуба.

    31-летний футболист, который являлся свободным агентом, подписал контракт до лета 2019 года.

    Последним клубом Джанаева был «Рубин». Также он ранее выступал за КАМАЗ, «Спартак», «Терек», «Аланию» и «Ростов».

    Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Официальный сайт «Медзи»

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    27.02.2019 17:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:22

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ожидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- http://cort.as/-DJzC

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 27 февраля 2019, 19:40

      Ещё 9 месяцев назад он был в расширенном списке сборной перед ЧМ, а теперь переходит в клуб, про который многие даже не слышали.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 27 февраля 2019, 19:37

      Все так плохо?...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 27 февраля 2019, 18:29

      Пожелаем удачи!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 18:21

      После клуба " Медзь", можно заканчивать и замом к Габулову в минспорта Северной Осетии...

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 27 февраля 2019, 18:48

      Они там сами разберутся после осетинских пирогов и пива. )))

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 27 февраля 2019, 18:05

      ВОТ и поляки попадут на деньги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 27 февраля 2019, 17:50

      Странно,что из Российских клубов никто не подписал.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Den Bull 27 февраля 2019, 18:22

      А кому он нужен с такой ЗП и тем более не игравший полсезона, а теперь за гроши гавно полоскать будет, а в ФНЛ звездная болезнь не позволяет играть

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Den Bull 27 февраля 2019, 18:42

      эти дрова , протирающие лавку за огромные деньги никому не нужны

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 февраля 2019, 17:48

      вот и да польши докатился

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > ZenitGunner 28 февраля 2019, 14:31

      только в сборную ему дорога заказана

      0
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      Рейтинг: +349

      BRAZILES 27 февраля 2019, 17:30

      молодец

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