Детский тренер Сулейманова – о переписанном возрасте футболиста: «Парень выстрелил, и начали его клевать, как коршуны»

Детский тренер нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова Мурза Мурзаев заявил, что у него нет сомнений относительно возраста футболиста.

Ранее появилась информация, что форвард «переписанный» и якобы родился не в 1999-м, а в 1995-м году.

«Когда в мою команду попал Шапи, он уже был 1999 года, поэтому не думаю, что стоит верить информации, которая кажется ложной. Я хорошо помню Шапи с первых дней – он был маленький щупленький, но левая у него была сумасшедшая. Как у Месси, а может и лучше.

Переписывание возраста в футболе? Я лично не сталкивался, но знаю о такой практике. Вы думаете, что из действующего состава сборной России никто не переписан? Вы же сами знаете ответ лучше меня. А тут парень выстрелил, и начали его клевать, как коршуны. Почему никто не интересуется игроками сборной России?

Повторюсь, парень с детства был очень талантлив, а вместо того, чтобы порадоваться, начинают что-то выискивать. Некоторое время назад с этим вопросом к нам обращались и представители «Краснодара». Неужели вы думаете, что краснодарцы не проверяют такие вещи? Там серьезный клуб, не сомневайтесь, они все узнали. Когда? Года три-четыре назад. Представители клуба и приезжали к нам, и звонили», – сказал Мурзаев.