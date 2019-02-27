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    Детский тренер Сулейманова – о переписанном возрасте футболиста: «Парень выстрелил, и начали его клевать, как коршуны»

    Детский тренер нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова Мурза Мурзаев заявил, что у него нет сомнений относительно возраста футболиста.

    Ранее появилась информация, что форвард «переписанный» и якобы родился не в 1999-м, а в 1995-м году.

    «Когда в мою команду попал Шапи, он уже был 1999 года, поэтому не думаю, что стоит верить информации, которая кажется ложной. Я хорошо помню Шапи с первых дней – он был маленький щупленький, но левая у него была сумасшедшая. Как у Месси, а может и лучше.

    Переписывание возраста в футболе? Я лично не сталкивался, но знаю о такой практике. Вы думаете, что из действующего состава сборной России никто не переписан? Вы же сами знаете ответ лучше меня. А тут парень выстрелил, и начали его клевать, как коршуны. Почему никто не интересуется игроками сборной России?

    Повторюсь, парень с детства был очень талантлив, а вместо того, чтобы порадоваться, начинают что-то выискивать. Некоторое время назад с этим вопросом к нам обращались и представители «Краснодара». Неужели вы думаете, что краснодарцы не проверяют такие вещи? Там серьезный клуб, не сомневайтесь, они все узнали. Когда? Года три-четыре назад. Представители клуба и приезжали к нам, и звонили», – сказал Мурзаев.

    • Сулейманов дебютировал за «Краснодар» в июле 2017 года.
    • В текущем сезоне он забил 7 голов в 18 матчах во всех турнирах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2019 16:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 28 февраля 2019, 11:17

      я вот не понимаю, даже если переписанный - и что? на что это влияет? на игру?))

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > VGreen 28 февраля 2019, 13:52

      На цену и перспективу футболиста.

      0
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      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:22


      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tiny.cc/miopres

      -2
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 27 февраля 2019, 20:13

      А мы что, детский футбол обсуждаем. Какая разница теперь, когда все взрослые??

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 27 февраля 2019, 19:44

      Назови,кого в сборной переписали,а не болтай.Я вот не знаю,и очень интересуюсь.Иначе-"на воре шапка горит".

      1
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      Рейтинг: +178

      spamo77 27 февраля 2019, 19:34

      после таких отмазок появляется сомнение

      3
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 27 февраля 2019, 18:27

      Не знаю правда это или нет, но дай бог некоторым нашим так в расцвете карьеры поиграть как он сейчас...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 18:16

      Кому это будет нужно легко проверят по записям в архиве роддома, когда пошёл в школу учиться с каким годом. Он нам интересен не как "переписанный", а как действующий, качественный игрок "Краснодара", который очень удачно выходит на замену.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 13:55

      Нам то без разницы ,а Краснодару нет.

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 27 февраля 2019, 18:06

      парень хорош на заменах, сейчас совершенно не актуально какого года рождения.

      12
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      Рейтинг: +3609

      александр п > portero 28 февраля 2019, 13:56

      Для клуба очень даже актуально.

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 февраля 2019, 17:43

      неужели больше нечем заняться

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 27 февраля 2019, 17:22

      ну даже если и правда переписанный , так что это отменяет его отличную игру за Краснодар ? вот блин проблем у людей других нету ....

      2
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Spartak 777 27 февраля 2019, 18:08

      выходя на замену у него отлично получается, а вот всю игру не хватает выносливости.

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