«Манчестер Сити» присоединился к благотворительной акции. Клуб будет раздавать на стадионе тампоны и прокладки

Надеюсь, молотобойцы присунут им свой молот Тора и вот тогда прокладки потребуются Пепу и ко
«Манчестер Сити» стал участником благотворительной акции, в рамках которой на домашнем стадионе команды женщинам будут раздаваться тампоны и прокладки.
Как сообщает официальный сайт клуба, первый день акции пройдeт уже сегодня, 27 февраля.
Кроме стадиона средства гигиены будут раздаваться и на других объектах инфраструктуры «Манчестер Сити».
- Сегодня «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вест Хэмом» в рамках 28-го тура АПЛ.