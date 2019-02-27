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    «Манчестер Сити» присоединился к благотворительной акции. Клуб будет раздавать на стадионе тампоны и прокладки

    «Манчестер Сити» стал участником благотворительной акции, в рамках которой на домашнем стадионе команды женщинам будут раздаваться тампоны и прокладки.

    Как сообщает официальный сайт клуба, первый день акции пройдeт уже сегодня, 27 февраля.

    Кроме стадиона средства гигиены будут раздаваться и на других объектах инфраструктуры «Манчестер Сити».

    • Сегодня «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вест Хэмом» в рамках 28-го тура АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    27.02.2019 15:54
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 27 февраля 2019, 21:09

      Надеюсь, молотобойцы присунут им свой молот Тора и вот тогда прокладки потребуются Пепу и ко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 февраля 2019, 18:46

      Не понял в чём смысл такой акции?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 > Cules2013 27 февраля 2019, 19:35

      От игры, которую показывает Сити все бабы на стадионе текут:)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      ugc-gaming > VAD07 28 февраля 2019, 20:10

      Тогда салфетки надо выдавать. А так ощущение что от их игры у всех яйцеклетка начинает отделяться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +932

      Untitled-1 27 февраля 2019, 18:31

      как мило и как приятно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 27 февраля 2019, 17:41

      да с МС все понятно))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      kokain1988 27 февраля 2019, 16:34

      пусть тампоны и детям раздадут

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 февраля 2019, 16:11

      лучше бы для детей что-нибудь придумали

      2
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