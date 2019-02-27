«Манчестер Сити» присоединился к благотворительной акции. Клуб будет раздавать на стадионе тампоны и прокладки

«Манчестер Сити» стал участником благотворительной акции, в рамках которой на домашнем стадионе команды женщинам будут раздаваться тампоны и прокладки.

Как сообщает официальный сайт клуба, первый день акции пройдeт уже сегодня, 27 февраля.

Кроме стадиона средства гигиены будут раздаваться и на других объектах инфраструктуры «Манчестер Сити».