Evening Standard: «Реал» сделал Азара главной трансферной целью на лето

«Реал» определился с приоритетным вариантом усиления атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщает Evening Standard, мадридцы остановили свой выбор на вингере «Челси» Эдене Азаре, который неоднократно заявлял о желании перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее «Реал» также интересовался нападающими «ПСЖ» Неймаром и Килианом Мбаппе, однако руководство клуба посчитало, что заполучить их летом будет проблематично.

Контракт Азара с «Челси» истекает в 2020 году.

В текущем сезоне бельгиец сыграл 35 матчей в составе лондонской команды, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.

Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

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