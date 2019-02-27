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    Evening Standard: «Реал» сделал Азара главной трансферной целью на лето

    «Реал» определился с приоритетным вариантом усиления атаки в летнее трансферное окно.

    Как сообщает Evening Standard, мадридцы остановили свой выбор на вингере «Челси» Эдене Азаре, который неоднократно заявлял о желании перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

    Ранее «Реал» также интересовался нападающими «ПСЖ» Неймаром и Килианом Мбаппе, однако руководство клуба посчитало, что заполучить их летом будет проблематично.

    • Контракт Азара с «Челси» истекает в 2020 году.
    • В текущем сезоне бельгиец сыграл 35 матчей в составе лондонской команды, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.

    Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Evening Standard

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    27.02.2019 14:51
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 19:07

      Возможно так оно и будет.Хотя до лета может все измениться.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 27 февраля 2019, 18:27

      мне кажется за Реал ему легче будет играть

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 27 февраля 2019, 18:02

      Если сарри ща уволят ( а так и будет), то заполучить азара будет не менее проблематично, чем неймара и мапеда. У челси же не сидит бартомеу, который опускает игроков направо и налево. Скорее всего его летом будут уговаривать остаться всеми силами и у них как и раньше получится

      1
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > SarJr 27 февраля 2019, 18:23

      контракт на исходе и Реал наверняка с ним работает , только неофициально

      13
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 27 февраля 2019, 17:44

      ай, так себе с контрактом 1 год и его нежеланием играть нормально в челси,даже 100 лямов это дофига, учитывая что не мальчик уже

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 27 февраля 2019, 15:03

      И ещё человек 10 нужно купить

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