«Спартак» хочет предложить Реброву и Ещенко остаться в клубе после завершения карьеры

Вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко могут остаться в «Спартаке» по окончании своей профессиональной карьеры, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, оба футболиста могут получить работу в системе московского клуба.

Контракт 34-летнего Реброва со «Спартаком» рассчитан до 2020 года. Соглашение 35-летнего Ещенко истекает в 2019 году.