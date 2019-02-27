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    «Спартак» хочет предложить Реброву и Ещенко остаться в клубе после завершения карьеры

    Вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко могут остаться в «Спартаке» по окончании своей профессиональной карьеры, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, оба футболиста могут получить работу в системе московского клуба.

    Контракт 34-летнего Реброва со «Спартаком» рассчитан до 2020 года. Соглашение 35-летнего Ещенко истекает в 2019 году.

    • В текущем сезоне Ребров сыграл 6 матчей в составе «Спартака» и пропустил 6 голов.
    • Ещенко провел 9 игр в нынешней кампании, голами и результативными передачами не отличался.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2019 12:17
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 27 февраля 2019, 20:16

      Честно говоря, не очень понятно - зачем? Родионов вот был очень хорошим фуболистом, а какой из него получился функционер, мы все имеем честь лицезреть. И зрелище это получилось жалкое.

      0
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      ...
      Рейтинг: +80

      0chevidno > oyabun 28 февраля 2019, 00:05

      ну честно говоря доверять СЭ в таких вопросах я бы не стал. Скорее это просто утка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 18:13

      За выдающиеся заслуги.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 27 февраля 2019, 15:27

      Этож за какие-такие заслуги и в каком статусе?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 27 февраля 2019, 15:12

      Чем больше появляется таких "новостей" из клуба Спартак, тем чаще вспоминается "нетленка" Родионова - по всем вопросам обращайтесь к официальному сайту Клуба.
      Хотя, по сегодняшнему переполоху на сайте Спартака, и там, к информации, надо относиться с осторожностью.)))

      3
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 27 февраля 2019, 14:37

      Будут детишек тренировать в академии...

      -1
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 27 февраля 2019, 14:36


      Как футболёры, конечно, можно было бы и получше подыскать, но - БОЙЦЫ!
      Характер спортивный и мужской у них присутствует.
      Буду рад, если они останутся в Спартаке после завершения карьеры.
      Пусть настраивают игроков на "нужную волну".

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 27 февраля 2019, 13:33

      Так они же эти...как их...а-смутьяны!

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero > Агасфер 27 февраля 2019, 13:56

      Ребров штангопоклонник, смуты не поддерживает

      11
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 27 февраля 2019, 13:14

      Может Измайлов кому то, и что то там и предлагает, но его голос не самый сильный, ему бы самому летом не вылетить из клуба...

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > ufos73 27 февраля 2019, 19:23

      Хорошо бы )))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 февраля 2019, 13:10

      Интересно, а что им предлагают, какую работу в системе спартака?

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero > vladimir-7 27 февраля 2019, 13:49

      голосовать за правильные решения

      13
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 12:50

      "Балтные" будут рулить тренерами и игроками.Сами будут всё решать.А про Глушакова что молчат???Он же тоже с их шайки)))

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 13:10

      Егоров еще не придумал на какую должность его поставить, спорт.директором или сразу президентом )))

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