«Спартак» хочет предложить Реброву и Ещенко остаться в клубе после завершения карьеры

Честно говоря, не очень понятно - зачем? Родионов вот был очень хорошим фуболистом, а какой из него получился функционер, мы все имеем честь лицезреть. И зрелище это получилось жалкое.
Вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко могут остаться в «Спартаке» по окончании своей профессиональной карьеры, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, оба футболиста могут получить работу в системе московского клуба.
Контракт 34-летнего Реброва со «Спартаком» рассчитан до 2020 года. Соглашение 35-летнего Ещенко истекает в 2019 году.
- В текущем сезоне Ребров сыграл 6 матчей в составе «Спартака» и пропустил 6 голов.
- Ещенко провел 9 игр в нынешней кампании, голами и результативными передачами не отличался.