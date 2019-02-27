Глушаков в январе мог уйти из «Спартака» в «Арсенал»

Для Спартака это был бы хороший обмен.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков мог покинуть клуб в январе. Прорабатывался вариант трансфера игрока в тульский «Арсенал».
Планировалось, что хавбек уйдет в стан туляков в обмен на досрочное возвращение из аренды Зелимхана Бакаева. Реализовать трансфер не удалось, «Арсенал» отпускать хавбека раньше времени не захотел.
- Глушаков – капитан «Спартака».
- В текущем сезоне хавбек провел в РПЛ 11 матчей, забил гол.
- Бакаев в нынешнем чемпионате России провел 15 матчей, забил пять мячей.