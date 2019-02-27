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    Глушаков в январе мог уйти из «Спартака» в «Арсенал»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков мог покинуть клуб в январе. Прорабатывался вариант трансфера игрока в тульский «Арсенал».

    Планировалось, что хавбек уйдет в стан туляков в обмен на досрочное возвращение из аренды Зелимхана Бакаева. Реализовать трансфер не удалось, «Арсенал» отпускать хавбека раньше времени не захотел.

    • Глушаков – капитан «Спартака».
    • В текущем сезоне хавбек провел в РПЛ 11 матчей, забил гол.
    • Бакаев в нынешнем чемпионате России провел 15 матчей, забил пять мячей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2019 01:41
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 14:21

      Для Спартака это был бы хороший обмен.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 27 февраля 2019, 13:27

      Мог уйти в январе - так пускай уйдёт в марте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 27 февраля 2019, 12:05

      Только можно порадоваться за Арсенал,,,,,но а болелам Спартака придётся терпеть его до конца сезона наверное,,,,

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 11:43

      Ну за ним ушли бы сразу Ребров и Ко)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 февраля 2019, 11:33

      Получается, Бакаев дороже Глушакова стоит.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Бухбух 27 февраля 2019, 11:43

      Проблем меньше)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 27 февраля 2019, 11:31

      Хорошо что не ушел, а то и в тульском Арсенале "уволил" бы тренера и выгнал нескольких игроков.

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 27 февраля 2019, 11:20

      Да лучше бы и ушел. А то как "собака на сене". И сам играет хорошо лишь эпизодически и другим на его месте не дает себя проявить. А так поставили бы Игнатова..

      5
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 27 февраля 2019, 10:48

      Жаль, что трансфер года не состоялся.

      5
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 27 февраля 2019, 09:31

      "...мог уйти в "Арсенал". Звучит!!! Или ещё: "...мог уйти в "Интер". И чуть ниже мелким шрифтом: в "Интер"(Баку). Туда ему и дорога. Скатертью.

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ЮНик 27 февраля 2019, 10:05

      В Баку тепло, там сейчас ужин и макароны дают.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 09:02

      Чем бы в Арсенале ему платили зарплату, тульским пряниками и самоварами ?...

      9
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 09:10

      и реброву еще шпингалетами и спичками...

      4
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      Рейтинг: +748

      99-й > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 10:34

      Боеприпасами

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 11:44

      Тульскими вениками для бани)))Ну и девушками

      3
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