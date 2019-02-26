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    Ребров: «В России можно всю жизнь горбатиться и остаться ни с чем»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, в чем хранит деньги. В частности, игрок инвестировал в недвижимость.

    — Вы, кстати, деньги в чeм храните?

    — Вот как раз подошли к инвестициям на финансовых уроках. Нам рассказывают, что те же американские акции или облигации – они лучше, чем наши депозиты в банках. А в остальном всe типично: недвижимость и размен в разных валютах. Всe сразу никогда не прогорит: что-то вырастет, что-то вниз пойдeт.

    Но папа всегда повторяет: у нас в России можно всю жизнь горбатиться, а потом режим изменится – и ты останешься ни с чем. Страна прошла это после распада СССР.

    • Ребров в текущем сезоне РПЛ провел три матча, пропустил пять голов.
    • Игрок брал с командой чемпионат России.
    • Среди игроков старше Реброва в «Спартаке» только Андрей Ещенко.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.02.2019 20:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 26 февраля 2019, 23:40

      Уж ты-то нагорбатился, ага.
      Держите меня семеро, финансовые уроки ))) Что им там на базу такое завезли, что его так штырит?

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 февраля 2019, 23:11

      Если горбатится то в любой стране останешься не с чем,,,,робатяги и в штатах на жизнь особо не отложат,,,,,,а вот если грести лопатой,,,,другой вопрос,,,

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 26 февраля 2019, 22:31

      Были бы деньги, а как и в чем хранить их быстро бы научились.))

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > ivany4 27 февраля 2019, 12:09

      Вот это верно. Нашли о чем вести дискуссию.

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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 26 февраля 2019, 21:09

      Прямо в точку сказано.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2019, 20:43

      для тебя слово //горбатиться// очень растяжимое и трудно понятливое если ни где толком на производстве не работал

      3
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 20:43

      Быстрей бы в Спартаке режим сменился! ***

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 26 февраля 2019, 20:42

      Вполне разумно .

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