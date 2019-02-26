Ребров: «В России можно всю жизнь горбатиться и остаться ни с чем»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, в чем хранит деньги. В частности, игрок инвестировал в недвижимость.

— Вы, кстати, деньги в чeм храните?

— Вот как раз подошли к инвестициям на финансовых уроках. Нам рассказывают, что те же американские акции или облигации – они лучше, чем наши депозиты в банках. А в остальном всe типично: недвижимость и размен в разных валютах. Всe сразу никогда не прогорит: что-то вырастет, что-то вниз пойдeт.

Но папа всегда повторяет: у нас в России можно всю жизнь горбатиться, а потом режим изменится – и ты останешься ни с чем. Страна прошла это после распада СССР.