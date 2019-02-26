Ребров: «Моей семье из четырех человек будет достаточно 300 тысяч рублей в месяц на проживание»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров назвал количестве денег, которое ему требуется в месяц, чтобы содержать семью из четырех человек. Футболист подчеркнул, что не знает, как можно прожить на пенсию.

– В России много проблем. Но сам я работаю, семья живет хорошо, близкие при делах. Если у тебя есть мозги и здоровье, то в нашей стране найдeшь, чем заниматься. Понимаю, что в регионах местами тяжеловато, но в Москве всегда себя прокормишь.

– Сколько лично вам нужно, чтобы прокормить семью и ничего не откладывать?

– Нашей семье из четырех человек 300 тысяч рублей будет достаточно. Это полное содержание, включая школы, секции, налоги и так далее. Назовем, что это прожиточный минимум для достаточно богатой семьи.

– А как тогда жить на пенсию?

– Честно говоря, не знаю. Могу лишь привести пример супруги: она вкалывает круглыми сутками, как папа Карло, и зарабатывает хорошие деньги. У неe своe производство мебели.

– Не лукавьте. Разве она начала бы свой бизнес без ваших вложений?

– В том-то и дело. Всегда говорил ей: «Будь дома, занимайся детьми, не надо работать». Но она отвечала: «Ну вот ты закончишь, и что дальше? Сидеть, варить борщи и вытряхивать из тебя последние деньги? Нет уж, лучше будем работать вместе».

Сначала вещи какие-то продавала, потом подалась в дизайн. Там же вложения не нужны – снял офис, делаешь проекты. Какая-то сумма скопились, и Катя вместе с женой бывшего футболиста Максима Поворова купила станки и открыла своe производство. Максимум, во что я вложил, – это ремонт помещения. Все.