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    Ребров: «Моей семье из четырех человек будет достаточно 300 тысяч рублей в месяц на проживание»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров назвал количестве денег, которое ему требуется в месяц, чтобы содержать семью из четырех человек. Футболист подчеркнул, что не знает, как можно прожить на пенсию.

    – В России много проблем. Но сам я работаю, семья живет хорошо, близкие при делах. Если у тебя есть мозги и здоровье, то в нашей стране найдeшь, чем заниматься. Понимаю, что в регионах местами тяжеловато, но в Москве всегда себя прокормишь.

    – Сколько лично вам нужно, чтобы прокормить семью и ничего не откладывать?

    – Нашей семье из четырех человек 300 тысяч рублей будет достаточно. Это полное содержание, включая школы, секции, налоги и так далее. Назовем, что это прожиточный минимум для достаточно богатой семьи.

    – А как тогда жить на пенсию?

    – Честно говоря, не знаю. Могу лишь привести пример супруги: она вкалывает круглыми сутками, как папа Карло, и зарабатывает хорошие деньги. У неe своe производство мебели.

    – Не лукавьте. Разве она начала бы свой бизнес без ваших вложений?

    – В том-то и дело. Всегда говорил ей: «Будь дома, занимайся детьми, не надо работать». Но она отвечала: «Ну вот ты закончишь, и что дальше? Сидеть, варить борщи и вытряхивать из тебя последние деньги? Нет уж, лучше будем работать вместе».

    Сначала вещи какие-то продавала, потом подалась в дизайн. Там же вложения не нужны – снял офис, делаешь проекты. Какая-то сумма скопились, и Катя вместе с женой бывшего футболиста Максима Поворова купила станки и открыла своe производство. Максимум, во что я вложил, – это ремонт помещения. Все.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.02.2019 18:54
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 27 февраля 2019, 15:46

      В провинции мы на 300 000 живём целый год спокойно!!!А ему на месяц...

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 11:47

      А вот о пенсии ему незачем волноваться с такими деньгами.

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > zigbert 27 февраля 2019, 12:38

      она ему и не нужна... накопил уже наверно собственную пенсию

      1
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch > zigbert 27 февраля 2019, 15:37

      Братан - я ровесник Реброва -и уж поверь , тьфу-тьфу, но готов поставить , на то, что мы с ним до неё при любых раскладах не дотянем!!!!!

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > AtticusFinch 27 февраля 2019, 15:43

      Наши статисты уверяют что продолжительность жизни растет.

      3
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch > zigbert 27 февраля 2019, 15:44

      Так у них,наверное и растёт-я в этом не сомневаюсь!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > AtticusFinch 27 февраля 2019, 15:52

      Я то хоть уже на пенсии ,но сочувствую всем ,для кого это будет далекой мечтой. Просто еще не хочется лезть в политику.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 февраля 2019, 01:03

      Супруга вумная, видать из ребра Реброва сделана.

      2
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch > prezent2017 27 февраля 2019, 20:28

      Да погоди-через пару лет будет его из бани выковыривать , а он у неё машину отбирать-а мы всей страной про это читать))

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 26 февраля 2019, 21:50

      Вратарь запаса рассказывает как он работает? Смешно

      4
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 26 февраля 2019, 21:05

      Подобную шнягу вбрасывают, чтобы нищеброды подобные мне, гнались с пеной у рта, как на собачьих бегах за механическим зайцем. Вот и я повелся. Гав-гав!!! Не-на-вижу!!! Сгрызу "рёбрышко"! Ату его!!! Гав-гав!!!

      8
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      ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 > ЮНик 26 февраля 2019, 21:07

      Иди проспись.

      2
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      Рейтинг: +536

      19831170 26 февраля 2019, 20:51

      Не многовато?Мне и моей семье их 4х человек 100000₽ было бы шикарно.

      3
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > 19831170 26 февраля 2019, 20:55

      Но ведь 300000 еще шикарнее ? )))

      4
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      Рейтинг: +1969

      Niko 26 февраля 2019, 20:29

      Зачем такие вещи говорить....у нас больше пол страны живут меньше чем на 15 тысяч на душу. Ну живешь ты на триста, промолчи, за умного сойдёшь....

      6
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Niko 26 февраля 2019, 20:37

      Он СЕЙЧАС живет на гораздо большие деньги , но говорит , что на 300000 вполне может прожить ( в Москве ) и я его поддерживаю 4 человека на 300000 вполне могут безбедно жить - ничего глупого не нашел .

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2019, 20:19

      депутатам и 400 мало не доедают такие тощие еле на ногах стоят

      12
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 26 февраля 2019, 20:08

      "Снял офис, делаешь проекты" ... А офисы у нас нынче бесплатно сдают? Комп, обстановка, программное обеспечение(официально на паленых прогах сейчас работать опасно, могут придти и наказать по закону) тоже бесплатно? Это не миллионы, но несколько сотен тысяч сейчас надо чтобы такое дело раскрутить минимум. Среднестатический человек, к тому же семейный такие деньги редко когда имеет в заначке.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 20:04

      Этих денег на 3 семьи хватит, чтобы достойно жить.

      13
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Рубик Докоян 26 февраля 2019, 21:32

      Достойно , но не боХато )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VVM1964 26 февраля 2019, 21:35

      Нужно жить с достоинством, а не кичиться своими тачками, дачами и т.д. Не этим ценна жизнь человеческая...

      5
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Рубик Докоян 26 февраля 2019, 21:53

      У нас теперь - " лучше быть здоровым и богатым , чем бедным и больным " , с чем не могу не согласиться , жать вот про достоинство там ничего не сказано )))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VVM1964 26 февраля 2019, 22:11

      Я живу не по ходу мысли толпы с её дешёвыми фразами. Как врач по образованию и человек с 45-летним стажем работы и несколькими профессиями за плечами могу сказать, что здоровье не купишь каким бы богатым не был. Здоровье как и честь надо беречь смолоду. Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы жрать и упиваться...

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Рубик Докоян 26 февраля 2019, 22:43

      Как врач по образованию Вы не станете отрицать другую фразу - " мы - то , что мы едим " и здоровье конечно не купишь , но и с нашим " бесплатным " мед . обслуживанием , а не лечением тоже долго не проживешь (((

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > VVM1964 26 февраля 2019, 22:50

      И фраза " честь имею " тоже появилась не среди бедных людей ))) , думаю , что честь и совесть НЕ ВСЕГДА обратно пропорциональны " толщине кошелька " , другой вопрос , что у нас зачастую в " князи " выбиваются люди как раз не " отягощенные " избытками совести и порядочности (((

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VVM1964 26 февраля 2019, 22:54

      Мне-то есть с чем и с кем сравнить. Меня учили те, кто диагноз ставил в анамнезе, без всяких анализов и рентгена. Потом всё это подтверждалось. Тогда ещё не было УЗИ, КТ, МРТ и прочей современной диагностики. А сейчас коммерсанты в белых халатах диагноз плоскостопие не поставят без анализов, УЗИ и МРТ. Я утрирую, но не далёк от истины. Сейчас даже врачи со стажем, руководители минздрава, разных ведомств и институтов говорят не об оказании медицинской помощи, а о медицинском обслуживании. Нам студентам за подобный ляп делали замечания, а потом просто удаляли из аудитории до кого не доходило с первого раза.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VVM1964 26 февраля 2019, 22:57

      Ну, а тут о чём спорить. Культ золотого тельца уже давно возведён на пьедестал. Профессионализм , порядочность, честность давно не в чести. Свои люди с гибкой спиной, кумовство, землячество, угодничество -- лифт в карьерной лестнице...

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 00:09

      Ты прав но не совсем, чтобы здоровым жить надо хорошо питаться, а хорошие продукты стоят дорого, вот ты и покупаешь здоровье!

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 01:04

      А я с Вами и не спорю , спорят люди с противоположными точками зрения , здесь я этого не нахожу - так некоторые дополнения , ну или уточнения .

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Makaweli 27 февраля 2019, 08:27

      Зашибись говорить санитарному врачу советского разлива про хорошее питание. Я знаю про питание рациональное и сбалансированное. Уметь правильно и хорошо питаться-- это не значит за дорого. Совсем необязательно качественные и полезные продукты дорогие. Другой вопрос, что сейчас в продуктах чего там только нет и это хорошо знает наша печень.

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