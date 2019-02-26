Ребров – о Сталине: «С одной стороны, в стране все было под контролем. С другой, не пойму, как можно было столько людей расстрелять»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о любви к исторической литературе и отношении к Иосифу Сталину.

– Я обычно поглощаю прошедшие исторические периоды. Например, прочитал много книг про революцию начала ХХ века. В том году на сборах «съел» сразу несколько томов Радзинского о Сталине.

Окончательного мнения о нем у меня так и не сложилось. С одной стороны, в стране всe было под контролем, существовал средний класс, не очень богатый, но обычно население было обеспечено, правильно воспитано, счастливо. С другой стороны, не понимаю, как можно было столько людей расстрелять. Я этого не приму никогда. Наверное, поэтому Сталин вызывает у меня больше негативных эмоций. С убийствами невозможно смириться.

– Но опросы показывают, что пожилые люди все равно любят Сталина.

– Логично, многие из них застали советские времена. Им, наверное, жилось лучше, чем сейчас. Во-первых, молодость, во-вторых, наверное, спокойствие и стабильность. Но опять же, убийства. Сталин с кем к власти пришел, почти всех положил. И ладно бы только их – это политика, своя игра. Но сколько пострадало невиновных людей.

Недавно я почитал еще и Евгению Гинзбург [советская журналистка, репрессированная в 1937 году], которая осталась жива, хотя 20 лет ходила по этапу. А сколько людей не вытянули этих лишений?! Как подумаю об этом, ужас берет.