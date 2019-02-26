Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров – о Сталине: «С одной стороны, в стране все было под контролем. С другой, не пойму, как можно было столько людей расстрелять»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о любви к исторической литературе и отношении к Иосифу Сталину.

    – Я обычно поглощаю прошедшие исторические периоды. Например, прочитал много книг про революцию начала ХХ века. В том году на сборах «съел» сразу несколько томов Радзинского о Сталине.

    Окончательного мнения о нем у меня так и не сложилось. С одной стороны, в стране всe было под контролем, существовал средний класс, не очень богатый, но обычно население было обеспечено, правильно воспитано, счастливо. С другой стороны, не понимаю, как можно было столько людей расстрелять. Я этого не приму никогда. Наверное, поэтому Сталин вызывает у меня больше негативных эмоций. С убийствами невозможно смириться.

    – Но опросы показывают, что пожилые люди все равно любят Сталина.

    – Логично, многие из них застали советские времена. Им, наверное, жилось лучше, чем сейчас. Во-первых, молодость, во-вторых, наверное, спокойствие и стабильность. Но опять же, убийства. Сталин с кем к власти пришел, почти всех положил. И ладно бы только их – это политика, своя игра. Но сколько пострадало невиновных людей.

    Недавно я почитал еще и Евгению Гинзбург [советская журналистка, репрессированная в 1937 году], которая осталась жива, хотя 20 лет ходила по этапу. А сколько людей не вытянули этих лишений?! Как подумаю об этом, ужас берет.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2019 17:18
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 10:58

      Тем кто не жил во времена Сталина ,не стоит и делать каких либо выводов о нем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 26 февраля 2019, 23:37

      Изучать историю по книжкам Радзинского? Тема, играй в футбол, не позорься.
      Ты бы ещё по Солженицыну изучал.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Вот оно чё Михалыч 28 февраля 2019, 10:55

      Документов масса. Если самому лень - умные люди пачками пишут заметки, записывают ролики (для вашего поколения пепси). Читайте, смотрите, слушайте. Никаких визгов и истерик, голые факты, без трактовок в угоду сиюминутной политической обстановке.
      Но тебе всё равно, ты у нас известный либераст.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Вот оно чё Михалыч 28 февраля 2019, 21:10

      Да хоть Зиновьева почитай, который прямым текстом сказал, что результаты подсчетов жертв репрессий были специально завышены, в угоду текущей политике. И это писал не бывший коммунист или сочувствующий - написано реальным диссидентом, который был против идеи социализма-коммунизма.
      Тебе ж всё равно не годится, даже если тебе пачку документов дать почитать - всё равно у тебя Сталин под столом плакать будет 22го июня 1941, а войну выиграли заваливанием трупами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Вот оно чё Михалыч 1 марта 2019, 01:22

      Как есть дурак. Ты ему про Фому - он тебе про Ерёму.
      В Индии спроси про величайшего "гуманиста" - сэр Уинстона Черчилля.
      В словарь загляни, значение слова репрессии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 26 февраля 2019, 21:34

      После такого количества прочитанного у Реброва в голове каша, и не мудрено. И если мы не можем разобраться с недавней историей, то с историей эпохи Сталина и подавно.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 26 февраля 2019, 21:30

      читать вратарю книжки о Сталине гораздо почетнее,чем играть за сборную СИЗО и даже забивая за неё по 7 голов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 26 февраля 2019, 21:01

      Ты бы ещё Солженицына почитал,тот с три короба про Сталина насвистел иуда. Послушай умных историков типа Егора Яковлева, или в архивах посиди, а потом выводы на всю страну озвучивай, а лучше помалкивай и штанги продолжай взасос мацать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Gory I 26 февраля 2019, 20:48

      Вот этот Тёма из Ромашки зачем таким тупым бараном прикидывается?
      ... Или не прикидывается...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx 26 февраля 2019, 20:25

      Удивляюсь, учился ли где нибудь Ребров на самом деле , а не только числился , читал ли книги кроме букваря , но он конкретно знает сколько расстреляли при Сталине и за что, перестаю уважать таких , в своем клубе разобраться не мог- позорище. А если он читал книги , то в основном беглого и продажного предателя Родины Суворова , понимаете это псевдоним- а так вроде Резвун, и ему подобных.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 февраля 2019, 18:48

      зато стульями людей в кафе не херачили

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > gol_kak_sokol 27 февраля 2019, 07:47

      это был сарказм))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > piligrim1986 28 февраля 2019, 10:56

      Херачили только в путь, достаточно газетные фельетоны тех времен почитать. Только потом бодренько приседали на пару-тройку лет, без клоунады.
      Уж что-что, а подраться в кабаке - истинно русская забава )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > general.lizyukov 28 февраля 2019, 13:27

      это да, этого не отнять)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 26 февраля 2019, 18:19

      У нас о Сталине ещё баба Клава из буфета не высказалась.Надо дать ей слово.
      Клиника мать её.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 февраля 2019, 18:08

      При Сталине вы бы всей компашкой давно уже бы в земле гнили

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Skull_Boy 26 февраля 2019, 18:39

      А откуда уверенность,что вас бы пронесло?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11