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    Четыре российские арены вышли в финал конкурса на звание лучшего стадиона 2018 года

    Четыре российские арены поспорят за звание лучшего нового стадиона 2018 года.

    «Ростов Арена», «Мордовия Арена», «Самара Арена» и «Волгоград Арена» вошли в финальную десятку стадионов, выбранную сайтом StadiumDB [одним из ведущих мировых сайтов, посвященных футбольным стадионам].

    Теперь жюри из трех архитекторов выберет победителя по трем критериям: архитектурная ценность, функциональность и инновации. Победитель определится 7 марта.

    Параллельно на сайте проходит голосование для болельщиков. Его победитель получит отдельный приз.

    Источник: StadiumDB

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    26.02.2019 14:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 17:48

      Почему то нет Арены Нижнего Новгорода?

      3
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > zigbert 26 февраля 2019, 19:13

      нет,потому-что они были вверху списка и их жмакали не думая.)

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 февраля 2019, 17:22

      Болельщик Спартака,,,,,но обязательно включил бы стадион Краснодара,,,это просто очень красивая арена и не только по Российским меркам но и в Европе ,,,а то что построен не 2018,,,то и конкурс надо было так назвать построенные 2018 а не лучшие 2018

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2019, 16:10

      Не хватает стадиона в Краснодаре)))
      P.S-а что молчат про "Баклан-Арена"???

      5
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      ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > Татарин за ЦСКА 26 февраля 2019, 16:15

      См ниже !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 16:16

      Уже)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 26 февраля 2019, 16:02

      а где краснодар и лужа?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 февраля 2019, 15:57

      у краснодара самая лучшая.... вместимость- дело второе

      4
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > 84aivengo 26 февраля 2019, 16:03

      Участвуют только те арены, которые сданы в эксплуатацию в 2018 году....Краснодар не участвует в этом конкурсе...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > _Marqella_ 26 февраля 2019, 18:47

      жаль..

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 февраля 2019, 15:38

      А где Баклан Арена то? Ну и выиграет либо китайская, либо австралийская арена

      3
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      ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > Skull_Boy 26 февраля 2019, 16:14

      Баклан Арена представлена в другой номинации - "Самый дешёвенький стадионишка."

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 февраля 2019, 15:01

      Название статьи прямо показатель профессионализма редакции...

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > filosof sparty 26 февраля 2019, 15:02

      О, уже сменили)). Сначала в названии просто стояла буква «М» и всё)))

      2
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      Рейтинг: +183

      baslim10z > filosof sparty 26 февраля 2019, 15:05

      Да редакторы те ещё профи))))))

      2
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