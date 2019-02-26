Четыре российские арены вышли в финал конкурса на звание лучшего стадиона 2018 года

Четыре российские арены поспорят за звание лучшего нового стадиона 2018 года.

«Ростов Арена», «Мордовия Арена», «Самара Арена» и «Волгоград Арена» вошли в финальную десятку стадионов, выбранную сайтом StadiumDB [одним из ведущих мировых сайтов, посвященных футбольным стадионам].

Теперь жюри из трех архитекторов выберет победителя по трем критериям: архитектурная ценность, функциональность и инновации. Победитель определится 7 марта.

Параллельно на сайте проходит голосование для болельщиков. Его победитель получит отдельный приз.