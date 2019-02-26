Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе получил лицензию на вещание нового телеканала

Медиаменеджер и с нынешнего года гендиректор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе получил лицензию на вещание в телевизионном эфире. Рабочее название нового телеканала – «СпортКлуб».
Из реестра Роскомнадзора следует, что компания Василия Кикнадзе – ООО «НП-Медиа» 1 февраля зарегистрировала новый федеральный телеканал «СпортКлуб». Там же информация о том, что телевизионный проект учрежден 16 декабря, а 29 декабря получил свидетельство о регистрации СМИ.
Василий Кикнадзе воздержался от подробного комментария, заявив, что в текущей стадии заключены не все необходимые договоры.
- В 2000-х Кикнадзе руководил телеканалом «Спорт», (с 2010-го – «Россия-2»), затем – спортивной дирекцией канала «Россия».
- Василий управлял АНО «Спортивное вещание», обеспечивавшее телетрансляции спортивных мероприятий, в том числе и Олимпиады.
- С 2013 года входит в член совета директоров московского «Локомотива».