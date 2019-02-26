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    Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе получил лицензию на вещание нового телеканала

    Медиаменеджер и с нынешнего года гендиректор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе получил лицензию на вещание в телевизионном эфире. Рабочее название нового телеканала«СпортКлуб».

    Из реестра Роскомнадзора следует, что компания Василия КикнадзеООО «НП-Медиа» 1 февраля зарегистрировала новый федеральный телеканал «СпортКлуб». Там же информация о том, что телевизионный проект учрежден 16 декабря, а 29 декабря получил свидетельство о регистрации СМИ.

    Василий Кикнадзе воздержался от подробного комментария, заявив, что в текущей стадии заключены не все необходимые договоры.

    • В 2000-х Кикнадзе руководил телеканалом «Спорт», (с 2010-го«Россия-2»), затем – спортивной дирекцией канала «Россия».
    • Василий управлял АНО «Спортивное вещание», обеспечивавшее телетрансляции спортивных мероприятий, в том числе и Олимпиады.
    • С 2013 года входит в член совета директоров московского «Локомотива».

    Источник: «Коммерсант»

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    26.02.2019 14:00
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