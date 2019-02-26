Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе получил лицензию на вещание нового телеканала

Медиаменеджер и с нынешнего года гендиректор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе получил лицензию на вещание в телевизионном эфире. Рабочее название нового телеканала – «СпортКлуб».

Из реестра Роскомнадзора следует, что компания Василия Кикнадзе – ООО «НП-Медиа» 1 февраля зарегистрировала новый федеральный телеканал «СпортКлуб». Там же информация о том, что телевизионный проект учрежден 16 декабря, а 29 декабря получил свидетельство о регистрации СМИ.

Василий Кикнадзе воздержался от подробного комментария, заявив, что в текущей стадии заключены не все необходимые договоры.