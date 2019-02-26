Okdiario: «Реал» может включить Хамеса в сделку по Неймару

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «ПСЖ».

По информации Okdiario, мадридский клуб рассматривает возможность включения колумбийца в сделку по приобретению нападающего парижан Неймара. «ПСЖ» заинтересован в Хамесе.

В настоящее время футболист выступает на правах аренды в «Баварии», которая истечет в конце сезона. Как утверждает издание, мюнхенцы не будут выкупать хавбека, хотя по договору имеют такую возможность за 42 миллиона евро.

Предполагается, что «ПСЖ» рассматривает Хамеса как замену Адриану Рабьо, чей контракт истекает в июле.