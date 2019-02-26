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    Okdiario: «Реал» может включить Хамеса в сделку по Неймару

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «ПСЖ».

    По информации Okdiario, мадридский клуб рассматривает возможность включения колумбийца в сделку по приобретению нападающего парижан Неймара. «ПСЖ» заинтересован в Хамесе.

    В настоящее время футболист выступает на правах аренды в «Баварии», которая истечет в конце сезона. Как утверждает издание, мюнхенцы не будут выкупать хавбека, хотя по договору имеют такую возможность за 42 миллиона евро.

    Предполагается, что «ПСЖ» рассматривает Хамеса как замену Адриану Рабьо, чей контракт истекает в июле.

    • В этом сезоне Хамес провел за «Баварию» 19 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.
    • Контракт 27-летнего игрока с «Реалом» истекает в 2021 году.

    Источник: Okdiario

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    26.02.2019 13:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 1 марта 2019, 08:48

      Что ???? Вы серьезно ?! Такого бреда я еще не слышал! И про Неймара и про Хамеса.
      Реал уже вложился в бразильцев ) Если кто и придет то это будет футболист правого крыла атаки.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 18:05

      Сам Хамес не горит желанием продолжать играть в Баварии и в немецком чемпионате. На замену Рабьо вариант возможен, но не по сделке с Неймаром. В ПСЖ уже не раз говорили и давали понять, что Неймар не продаётся. А дальше видно будет...

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 17:40

      Для Баварии 42 миллиона не такие уж большие деньги.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 февраля 2019, 13:59

      Бавария должна его выкупать и тут же продавать за 60 или даже больше...
      Ну а если нет - отличный вариант для Реала и ПСЖ. Хамес отличный молодой игрок который умеет менять свой стиль игры.
      Успехов ему!

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > panmon 26 февраля 2019, 14:19

      да, странный ход от баварии. Странный клуб. Больше 100 лямов тратить не готовы - их право, но не выкупать за копейки игрока ,который запросто уйдет за 70 лямов куда угодно ... тупизм.

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