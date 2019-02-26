Геркус: «Хотел бы поработать в заокеанских спортивных лигах»

Как-то заявление Геркуса непатриотично. Патриоты России в один голос говорят: " Пусть наши ракеты и не долетят до Америки, так мы себя взорвем в ядерном угаре, чтоб всем, в том числе и пиндосам, мало не показалось! Готовы изничтожить Россию, чтоб только янки чихать начали!"
Как пелось в старой песне советских времен: " Мы мол дескать, кровь на рыле, топай к светлому концу, ты же хочешь в Израиле жрать, подлец, свою мацу!"))
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, отвечая на вопросы болельщиков в социальных сетях, признался, что хотел бы поработать в спортивной лиге другого континента.
«Если рассуждать исключительно гипотетически, то мне бы было неимоверно интересно поработать в заокеанских лигах. Если вы заметили, время от времени я пишу про топовые проекты в НХЛ, НБА и НФЛ.
Меня действительно впечатляет размах профессионального спортивного рынка за океаном. Но на данный момент я сосредоточен на российской действительности – нам всем вместе здесь еще есть куда стремиться», – написал Геркус в своем инстаграме.
- Геркус пришел в «Локомотив» летом 2016 года.
- В период его работы клуб завоевал Кубок России-2016/17 и стал чемпионом России 2017/18.