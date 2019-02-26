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    Геркус: «Хотел бы поработать в заокеанских спортивных лигах»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, отвечая на вопросы болельщиков в социальных сетях, признался, что хотел бы поработать в спортивной лиге другого континента.

    «Если рассуждать исключительно гипотетически, то мне бы было неимоверно интересно поработать в заокеанских лигах. Если вы заметили, время от времени я пишу про топовые проекты в НХЛ, НБА и НФЛ.

    Меня действительно впечатляет размах профессионального спортивного рынка за океаном. Но на данный момент я сосредоточен на российской действительности – нам всем вместе здесь еще есть куда стремиться», – написал Геркус в своем инстаграме.

    • Геркус пришел в «Локомотив» летом 2016 года.
    • В период его работы клуб завоевал Кубок России-2016/17 и стал чемпионом России 2017/18.

    Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

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    26.02.2019 10:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 26 февраля 2019, 19:16

      Как-то заявление Геркуса непатриотично. Патриоты России в один голос говорят: " Пусть наши ракеты и не долетят до Америки, так мы себя взорвем в ядерном угаре, чтоб всем, в том числе и пиндосам, мало не показалось! Готовы изничтожить Россию, чтоб только янки чихать начали!"
      Как пелось в старой песне советских времен: " Мы мол дескать, кровь на рыле, топай к светлому концу, ты же хочешь в Израиле жрать, подлец, свою мацу!"))

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 февраля 2019, 17:43

      Чёрт те что....Там ведь работать надо и продуктивно.И,главное,-НЕ ВОРОВАТЬ!!!! Это в России можно чудить,быть никем в профессиональном смысле и вытворять,имея мохнатую лапу за спиной.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 16:34

      Да кому ты там нужен ,без денег.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 26 февраля 2019, 17:23

      Саша,он не только без денег, но без знаний и продвинутых идей. Но мнения о себе как о профи выше Эльбруса будет...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 февраля 2019, 14:43

      Ждут его там. Острая нехватка талантливых спортивных менеджеров в США.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 26 февраля 2019, 14:36

      Спортивная индустрия была третьей по оборотам в экономике США.Это совсем другие деньги.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2019, 13:39

      давай не тяни резинку а то ибра и вся вша тебя там ждёт не дождётся

      2
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      Рейтинг: +2251

      kvm 26 февраля 2019, 13:27

      Геркус: "Я так люблю америку"

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 26 февраля 2019, 12:40

      За баблом собрался ? Смотри под санкции попадёшь

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