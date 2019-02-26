Геркус: «Хотел бы поработать в заокеанских спортивных лигах»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, отвечая на вопросы болельщиков в социальных сетях, признался, что хотел бы поработать в спортивной лиге другого континента.

«Если рассуждать исключительно гипотетически, то мне бы было неимоверно интересно поработать в заокеанских лигах. Если вы заметили, время от времени я пишу про топовые проекты в НХЛ, НБА и НФЛ.

Меня действительно впечатляет размах профессионального спортивного рынка за океаном. Но на данный момент я сосредоточен на российской действительности – нам всем вместе здесь еще есть куда стремиться», – написал Геркус в своем инстаграме.