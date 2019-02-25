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    Уполномоченный по правам человека в Москве попросила пустить к Кокорину врачей

    Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве с просьбой пустить врачей к отбывающему арест в СИЗО футболисту Александру Кокорину.

    Игрок, по словам его адвоката, испытывает боли в связи с травмой колена. Ситуация может дойти до замены сустава у спортсмена.

    • Кокорин проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
    • Его соучастник – Павел Мамаев.
    • Игроки пробудут под арестом как минимум до апреля.

    Источник: «Р-Спорт»

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    25.02.2019 23:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 00:21

      Угробить хотят игрока взяточники морковские.

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