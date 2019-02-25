Уполномоченный по правам человека в Москве попросила пустить к Кокорину врачей

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве с просьбой пустить врачей к отбывающему арест в СИЗО футболисту Александру Кокорину.

Игрок, по словам его адвоката, испытывает боли в связи с травмой колена. Ситуация может дойти до замены сустава у спортсмена.