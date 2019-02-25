«Забью ему больше пенальти, чем он мне». Медведев бросил вызов Дзюбе

Президент «Зенита» Александр Медведев бросил вызов нападающему команды Артему Дзюбе. Функционер предложил посоревноваться в исполнении пенальти.

«Еще до своего назначения я вызвал Артема Дзюбу на челлендж – забью ему из 10 пенальти больше, чем он забьет мне из пяти. Попрошу вратарей потренироваться со мной, чтобы я выиграл этот челлендж», – сказал Медведев.