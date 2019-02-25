«Забью ему больше пенальти, чем он мне». Медведев бросил вызов Дзюбе

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://bit.do/menblog
Президент «Зенита» Александр Медведев бросил вызов нападающему команды Артему Дзюбе. Функционер предложил посоревноваться в исполнении пенальти.
«Еще до своего назначения я вызвал Артема Дзюбу на челлендж – забью ему из 10 пенальти больше, чем он забьет мне из пяти. Попрошу вратарей потренироваться со мной, чтобы я выиграл этот челлендж», – сказал Медведев.
- Функционер пришел в «Зенит» на прошлой неделе.
- Ранее Медведев возглавлял ХК СКА и Континентальную хоккейную лигу.
- Также управленец руководит компанией «Формула «Теннис-Хоккей», которая, в частности, проводит турниры мирового тура в Санкт-Петербурге.