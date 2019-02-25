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    «Забью ему больше пенальти, чем он мне». Медведев бросил вызов Дзюбе

    Президент «Зенита» Александр Медведев бросил вызов нападающему команды Артему Дзюбе. Функционер предложил посоревноваться в исполнении пенальти.

    «Еще до своего назначения я вызвал Артема Дзюбу на челлендж – забью ему из 10 пенальти больше, чем он забьет мне из пяти. Попрошу вратарей потренироваться со мной, чтобы я выиграл этот челлендж», – сказал Медведев.

    • Функционер пришел в «Зенит» на прошлой неделе.
    • Ранее Медведев возглавлял ХК СКА и Континентальную хоккейную лигу.
    • Также управленец руководит компанией «Формула «Теннис-Хоккей», которая, в частности, проводит турниры мирового тура в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Р-Спорт»

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    25.02.2019 19:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:47

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://bit.do/menblog

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 25 февраля 2019, 21:28

      2 сапога пара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 21:24

      Пошла веселуха и самопрезентация.Точно чемпионат про...т!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 февраля 2019, 20:59

      Он, наверно, имел в виду буллиты?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 20:20

      А не лучше ли выйти на ринг.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 февраля 2019, 20:16

      дурак что-ли, или это такая "гениальная" пиар-кампания?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 19:55

      После пенальти на буллиты ещё забейтесь, в теннис сыграйте и т.д.

      4
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