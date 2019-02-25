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    Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина: «Мы всегда будем впереди»

    Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина выступила перед командой. Она уверена, что клуб будет всегда впереди.

    «Я в футбол не играю и даже не умею обрабатывать мяч, но мое сердце всегда с вами, с командой «Зенит». Мой жизненный девиз: «Неудача не фатальна. Успех не окончателен». Значение имеет только движение вперед. Уверена, что мы с вами всегда будем впереди», – сказала женщина.

    • Илюхина – член правления компании «Газпром нефть».
    • По образованию она юрист, экономист.
    • Управленческую карьеру начала в 1993 году.

    Источник: «Р-Спорт»

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    25.02.2019 19:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:47

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем[[[ ---- http://tok.pw/sportmen

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 21:32

      В футбол можно и не играть а вот обрабатывать мяч надо непременно научиться.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 21:14

      Всегда впереди,как последние четыре года? Так это она про траты на трансферы гутарит!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 февраля 2019, 21:02

      Была одна баба в Локо, провальные были сезоны, пока не выгнали.

      2
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 25 февраля 2019, 19:56

      Нравится логика, деньги России рулят впереди!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 19:29

      Читая заявления новых менеджеров клуба " Зенит", прихожу к выводу, что скучать нам не придётся... Где будет Зенит игры покажут, но то, что новое руководство будет впереди однозначно. Пока не называю их митрофанушками, не время, но они идут в этом направлении своими заявлениями.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 25 февраля 2019, 19:29

      Что-то меня женщины в руководстве пугают..обычно это ничем хорошим не заканчивается..Только одна сильная женщина была - Маргарет Тэтчер..но она не лезла в футбол..

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