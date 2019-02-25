Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина: «Мы всегда будем впереди»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина выступила перед командой. Она уверена, что клуб будет всегда впереди.

«Я в футбол не играю и даже не умею обрабатывать мяч, но мое сердце всегда с вами, с командой «Зенит». Мой жизненный девиз: «Неудача не фатальна. Успех не окончателен». Значение имеет только движение вперед. Уверена, что мы с вами всегда будем впереди», – сказала женщина.