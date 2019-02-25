Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина: «Мы всегда будем впереди»

Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем[[[ ---- http://tok.pw/sportmen
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина выступила перед командой. Она уверена, что клуб будет всегда впереди.
«Я в футбол не играю и даже не умею обрабатывать мяч, но мое сердце всегда с вами, с командой «Зенит». Мой жизненный девиз: «Неудача не фатальна. Успех не окончателен». Значение имеет только движение вперед. Уверена, что мы с вами всегда будем впереди», – сказала женщина.
- Илюхина – член правления компании «Газпром нефть».
- По образованию она юрист, экономист.
- Управленческую карьеру начала в 1993 году.