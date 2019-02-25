Неймар – о Месси: «В тот момент, когда мне была очень нужна помощь, меня поддержал лучший в мире»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Футболисты вместе выступали за каталонский клуб с 2013-го по 2017 год.

«Я рассказываю об этом всем сейчас. В тот момент, когда мне больше всего была нужна помощь, меня поддержал лучший в мире. Очень сложно говорить об этом откровенно, потому что Лео был для меня в «Барселоне» очень особенным парнем.

Когда я перешел в «Барселону», он сказал: «Я здесь, чтобы помочь тебе». Он посоветовал не бояться его или кого-то еще в клубе, и попросил не стесняться его», – сказал Неймар.