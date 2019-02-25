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    Неймар – о Месси: «В тот момент, когда мне была очень нужна помощь, меня поддержал лучший в мире»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    Футболисты вместе выступали за каталонский клуб с 2013-го по 2017 год.

    «Я рассказываю об этом всем сейчас. В тот момент, когда мне больше всего была нужна помощь, меня поддержал лучший в мире. Очень сложно говорить об этом откровенно, потому что Лео был для меня в «Барселоне» очень особенным парнем.

    Когда я перешел в «Барселону», он сказал: «Я здесь, чтобы помочь тебе». Он посоветовал не бояться его или кого-то еще в клубе, и попросил не стесняться его», – сказал Неймар.

    Источник: Marca

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    25.02.2019 13:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +84

      slava_smith 3 марта 2019, 17:04

      "Лео был для меня в «Барселоне» очень особенным парнем."

      Дальше можно не продолжать :D

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 17:10

      А ведь Неймар ушел из Барселоны ,не захотев быть тенью Месси.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Pauls47 > zigbert 26 февраля 2019, 02:00

      Да причем тут тень, бабло решает все...

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 февраля 2019, 13:55

      Месси велик во всём,,,,и почему то стульями не бьёт по голове,,,

      7
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 13:45

      Этой новости уже много времени,а тут только что выложили)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 25 февраля 2019, 13:45

      Он тебя поддержал, а ты его предал ради денег и славы. Позорище

      4
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