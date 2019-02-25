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    Don Balon: «Бавария» готова предложить 120 миллионов за Асенсио

    «Бавария» заинтересована в покупке полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

    Как сообщает Don Balon, мюнхенский клуб готов летом сделать мадридцам предложение по трансферу 23-летнего игрока в размере 120 миллионов евро.

    Помимо этого, «Бавария» уже уступила в контакт с испанцем и предложила ему выгодный контракт.

    • В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 31 матч, забил пять голов и сделал пять результативных передач.
    • Соглашение полузащитника рассчитано до 2023 года.
    • Отступные за Асенсио составляют 700 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    25.02.2019 12:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +187

      teodogat 25 февраля 2019, 22:28

      Тоже мне звезда великая, они 40 лямов раз в несколько лет тратят, а то 120 за хз кого...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 17:00

      За такие отступные он корнями прирастет к Реалу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 16:35

      Бавария никого за такие деньги не покупала и не купит, хотя на Асенсио они глаз положили.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 февраля 2019, 14:37

      Есть такой жанр - наброс каках на вентилятор. Уже не первый раз этот балон так поступает. Вот только непонятно, зачем Бомбардир их цитирует?!

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 25 февраля 2019, 13:51

      Бред, не за что там платить. При зидане был на высоте, но сейчас его цена лямов 60-70 и то за потенциал

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 25 февраля 2019, 13:50

      Бревна нынче такие дорогие???

      3
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