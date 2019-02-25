Don Balon: «Бавария» готова предложить 120 миллионов за Асенсио

Тоже мне звезда великая, они 40 лямов раз в несколько лет тратят, а то 120 за хз кого...
«Бавария» заинтересована в покупке полузащитника «Реала» Марко Асенсио.
Как сообщает Don Balon, мюнхенский клуб готов летом сделать мадридцам предложение по трансферу 23-летнего игрока в размере 120 миллионов евро.
Помимо этого, «Бавария» уже уступила в контакт с испанцем и предложила ему выгодный контракт.
- В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 31 матч, забил пять голов и сделал пять результативных передач.
- Соглашение полузащитника рассчитано до 2023 года.
- Отступные за Асенсио составляют 700 миллионов евро.