Don Balon: «Бавария» готова предложить 120 миллионов за Асенсио

«Бавария» заинтересована в покупке полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

Как сообщает Don Balon, мюнхенский клуб готов летом сделать мадридцам предложение по трансферу 23-летнего игрока в размере 120 миллионов евро.

Помимо этого, «Бавария» уже уступила в контакт с испанцем и предложила ему выгодный контракт.