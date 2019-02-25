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    Карвахаль: «Я с 25 метров услышал удар по ноге Каземиро»

    Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил уверенность, что второй пенальти в пользу его команды в матче 25-го тура Примеры против «Леванте» был назначен верно.

    «Я был в 25 метрах от эпизода со вторым пенальти, но услышал удар по ноге Каземиро. Я не судья и не буду оценивать его решения – раз пенальти назначили, значит, он был», – цитирует Карвахаля Marca.

    • Второй пенальти «Леванте» счел спорным.
    • 11-метровый удар реализовал Гарет Бэйл – этот гол стал победным для «Реала».

    Последние недели все обсуждают судейство и систему VAR, которую регулярно критикуют тренеры, футболисты и болельщики. Мы обсудили, почему с ней столько проблем и когда она на самом деле нужна. Слушаем:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Marca

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    25.02.2019 11:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 16:05

      Удар был такой страшной силы ,что его услышали даже у нас в России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 14:25

      улыбнуло

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