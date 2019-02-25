Карвахаль: «Я с 25 метров услышал удар по ноге Каземиро»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил уверенность, что второй пенальти в пользу его команды в матче 25-го тура Примеры против «Леванте» был назначен верно.

«Я был в 25 метрах от эпизода со вторым пенальти, но услышал удар по ноге Каземиро. Я не судья и не буду оценивать его решения – раз пенальти назначили, значит, он был», – цитирует Карвахаля Marca.

Второй пенальти «Леванте» счел спорным.

11-метровый удар реализовал Гарет Бэйл – этот гол стал победным для «Реала».

Последние недели все обсуждают судейство и систему VAR, которую регулярно критикуют тренеры, футболисты и болельщики. Мы обсудили, почему с ней столько проблем и когда она на самом деле нужна. Слушаем:

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