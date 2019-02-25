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    Моуринью: «Азар достаточно талантлив, чтобы играть за «Реал»

    Бывший главный тренер «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью поделился мыслями о перспективах бельгийского вингера Эдена Азара заиграть в королевском клубе.

    «Не могу ничего сказать о будущем Азара, потому что не общался с ним уже долгое время. Могу только заверить вас, что он достаточно талантлив, чтобы играть за «Реал». А еще он является личностью, способной носить футболку такого клуба и выступать перед такой публикой, как на «Сантьяго Бернабеу», – сказал Моуринью.

    • Контракт Азара с «Челси» истекает в 2020 году.
    • ФИФА запретила клубу регистрировать новичков в течение двух трансферных окон, поэтому вряд ли Азара отпустят ближайшим летом.

    Источник: Goal.com

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    25.02.2019 10:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 15:37

      Реалу сейчас нужны забивающие игроки.

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 25 февраля 2019, 13:54

      Азар несомненно талант. Но скорее лишь в дриблинге и созидании. Через него идут атаки. Но реалу он не нужен , и дорого, и старый( относительно конечно) и забивает малова-то.

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > DeStar 25 февраля 2019, 17:26

      Старый ты сам

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 25 февраля 2019, 12:09

      Лукавит товарищ Жозе, господину Азару давно пора на пенсию, его КПД на поле почти ноль, он только портит игру своими бесцельными дриблингами.

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