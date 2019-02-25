Моуринью: «Азар достаточно талантлив, чтобы играть за «Реал»

Бывший главный тренер «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью поделился мыслями о перспективах бельгийского вингера Эдена Азара заиграть в королевском клубе.

«Не могу ничего сказать о будущем Азара, потому что не общался с ним уже долгое время. Могу только заверить вас, что он достаточно талантлив, чтобы играть за «Реал». А еще он является личностью, способной носить футболку такого клуба и выступать перед такой публикой, как на «Сантьяго Бернабеу», – сказал Моуринью.