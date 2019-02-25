Бутрагеньо: «Реал» никогда не обсуждает решения судей»

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо заявил, что королевский клуб не приемлет обсуждение судейских решений.

«Нам не нравится обсуждать решения судей. Мы никогда этого не делали. VAR – это очень полезный инструмент. Видеоповторы – это благо футбола. Когда внедряют что-то новое, всегда нужно время», – цитирует Бутрагеньо Marca.

«Реал» в воскресенье победил «Леванте» со счeтом 2:1 благодаря двум пенальти.

Второй пенальти «Леванте» счeл спорным.

По итогам 25 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры.

Вообще-то к VAR есть много вопросов – систему постоянно критикуют. Мы обсудили, почему с ней столько проблем и когда она на самом деле нужна. Слушаем:

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