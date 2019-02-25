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    Бутрагеньо: «Реал» никогда не обсуждает решения судей»

    Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо заявил, что королевский клуб не приемлет обсуждение судейских решений.

    «Нам не нравится обсуждать решения судей. Мы никогда этого не делали. VAR – это очень полезный инструмент. Видеоповторы – это благо футбола. Когда внедряют что-то новое, всегда нужно время», – цитирует Бутрагеньо Marca.

    • «Реал» в воскресенье победил «Леванте» со счeтом 2:1 благодаря двум пенальти.
    • Второй пенальти «Леванте» счeл спорным.
    • По итогам 25 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры.

    Вообще-то к VAR есть много вопросов – систему постоянно критикуют. Мы обсудили, почему с ней столько проблем и когда она на самом деле нужна. Слушаем:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Marca

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    25.02.2019 10:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 16:13

      За язык никто не тянул и припомнят, когда Реал будет пенять на судейские решения.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 15:28

      Шутник оказывается этот Бутрагеньо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 февраля 2019, 14:59

      Бутрагеньо как пионер - всем пример!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 25 февраля 2019, 14:09

      НУ ЕЩЕ БЫ)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 февраля 2019, 13:46

      Да уж с такими возможностями как у Реала и Барсы вообще стыдно было бы про судейство заикаться,,,,

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      Рейтинг: +182

      Dosya85 25 февраля 2019, 11:11

      Вы это серьезно?

      1
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