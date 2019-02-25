Неймар: «Уверен, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов»

В футболе , а тем более в ЛЧ никто за собой не застолбил трофеи и кубки. На победу могут рассчитывать порядка 10 команд из числа сильнейших. И от сенсаций никто не застрахован...
Нападающий «ПСЖ» Неймар выразил уверенность, что его команда в ближайшие годы сможет стать победителем Лиги чемпионов.
«ПСЖ» – это не только я. Это фантастическая команда с великолепными футболистами и гениальным тренером. Наши болельщики – это наш 12-й игрок на матчах в Париже. Я уверен, что мы станем чемпионами, и я буду играть», – цитирует Неймара Daily Mail.
- «ПСЖ» близок к проходу в четвертьфинал ЛЧ – в первом матче 1/8 финала парижане в гостях обыграли «Манчестер Юнайтед» со счeтом 2:0.
- Лучшим результатом «ПСЖ» в турнире является выход в полуфинал в сезоне 1994/95.
- Неймар восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Его возвращение в строй ожидается в апреле.