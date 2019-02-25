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    Неймар: «Уверен, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар выразил уверенность, что его команда в ближайшие годы сможет стать победителем Лиги чемпионов.

    «ПСЖ» – это не только я. Это фантастическая команда с великолепными футболистами и гениальным тренером. Наши болельщики – это наш 12-й игрок на матчах в Париже. Я уверен, что мы станем чемпионами, и я буду играть», – цитирует Неймара Daily Mail.

    • «ПСЖ» близок к проходу в четвертьфинал ЛЧ – в первом матче 1/8 финала парижане в гостях обыграли «Манчестер Юнайтед» со счeтом 2:0.
    • Лучшим результатом «ПСЖ» в турнире является выход в полуфинал в сезоне 1994/95.
    • Неймар восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Его возвращение в строй ожидается в апреле.

    Источник: Daily Mail

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    25.02.2019 10:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 16:07

      В футболе , а тем более в ЛЧ никто за собой не застолбил трофеи и кубки. На победу могут рассчитывать порядка 10 команд из числа сильнейших. И от сенсаций никто не застрахован...

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 15:21

      Да чем черт не шутит.

      1
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 25 февраля 2019, 12:55

      Посмотрим как он будет плакать, когда выиграет реал. Никакой больше клуб не может выиграть лч кроме реала, бо все решает не футбол, а дэньги

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 25 февраля 2019, 12:37

      В ближайшие годы? Шел 2030 год...!)

      2
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 25 февраля 2019, 12:21

      Возможно, что выиграет, только когда, не уточняется.))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 февраля 2019, 11:42

      Все может быть...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 11:28

      Это вряд ли.

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