Неймар: «Уверен, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов»

Нападающий «ПСЖ» Неймар выразил уверенность, что его команда в ближайшие годы сможет стать победителем Лиги чемпионов.

«ПСЖ» – это не только я. Это фантастическая команда с великолепными футболистами и гениальным тренером. Наши болельщики – это наш 12-й игрок на матчах в Париже. Я уверен, что мы станем чемпионами, и я буду играть», – цитирует Неймара Daily Mail.