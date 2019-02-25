Моуринью: «Манчестер Сити» здорово использует мелкие детали»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об уловках, которые используют футболисты «Манчестер Сити» во время матчей.

«Сити» – это команда, знающая всe. Они знакомы со всеми мельчайшими нюансами игры и умеют контролировать те вещи, с которыми справляются только команды с огромным опытом и умными футболистами. Они окружают судью группами по три или четыре человека, чтобы повлиять на его решение и добиться наказания для соперника. Эта команда играет в футбол так же здорово, как и использует мелкие детали в матче, которые в итоге играют важную роль», – цитирует Моуринью Goal.com.