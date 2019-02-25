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    Моуринью: «Манчестер Сити» здорово использует мелкие детали»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об уловках, которые используют футболисты «Манчестер Сити» во время матчей.

    «Сити» – это команда, знающая всe. Они знакомы со всеми мельчайшими нюансами игры и умеют контролировать те вещи, с которыми справляются только команды с огромным опытом и умными футболистами. Они окружают судью группами по три или четыре человека, чтобы повлиять на его решение и добиться наказания для соперника. Эта команда играет в футбол так же здорово, как и использует мелкие детали в матче, которые в итоге играют важную роль», – цитирует Моуринью Goal.com.

    • С 2016 года «Манчестер Сити» возглавляет Хосеп Гвардиола.
    • В воскресенье «горожане» выиграли Кубок лиги, победив в серии пенальти «Челси».
    • По итогам 27 туров манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко.

    Источник: Goal.com

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    25.02.2019 09:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 18:45

      Мал золотник, да дорог. ++++++++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 15:17

      Зачем акцентировать мелкие детали игры? У Ман Сити хорошо поставлена прежде всего игра ,не говоря уже о их исполнителях.

      2
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      Рейтинг: +259

      professor13 25 февраля 2019, 11:35

      прочитав заголовок был удивлен неужели Маур говорит что то хорошее о команде Пепа),прочитав всё стало понятно,походу Маур забыл какие он средства использовал в Реале парой даже бои без правил

      1
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 25 февраля 2019, 10:21

      Это ты,Особенный ,кого "мелкой деталью " назвал?
      уж не символ-ли единения России и Украины Зинченко...?)

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