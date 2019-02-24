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    Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не должен радоваться месту в топ-четыре АПЛ. Хотим выиграть турнир»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 27 тура АПЛ против «Ливерпуля» поговорил о целях команды. Норвежец не намерен довольствоваться местом в Лиге чемпионов.

    «Мы давно не выигрывали АПЛ и хотим это исправить. Нельзя радоваться месту в топ-четыре. Нужно ставить высокие цели», – цитирует тренера Sky Sports.

    • Последний раз «Юнайтед» брал АПЛ в сезоне-2012/13.
    • Сейчас клуб из Манчестера идет четвертым.
    • Команда продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов.

    Источник: Sky Sports

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    24.02.2019 11:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 19:47

      Сделать это почти невозможно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 11:40

      Но не в этом году точно, а вот попасть в заветную четвёрку команде с такой игрой, которую она демонстрирует после ухода Маура вполне...

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