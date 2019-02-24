Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не должен радоваться месту в топ-четыре АПЛ. Хотим выиграть турнир»

Сделать это почти невозможно.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 27 тура АПЛ против «Ливерпуля» поговорил о целях команды. Норвежец не намерен довольствоваться местом в Лиге чемпионов.
«Мы давно не выигрывали АПЛ и хотим это исправить. Нельзя радоваться месту в топ-четыре. Нужно ставить высокие цели», – цитирует тренера Sky Sports.
- Последний раз «Юнайтед» брал АПЛ в сезоне-2012/13.
- Сейчас клуб из Манчестера идет четвертым.
- Команда продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов.