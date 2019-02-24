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    Гилерме – о Миранчуках, Лиге чемпионов, ЧМ в Катаре

    Вратарь «Локомотива» Гилерме дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О ЧМ-2022

    – Какое впечатление произвела страна, где будет проходить следующий чемпионат мира?

    – У меня до сих пор есть сомнения по поводу Катара. Это немного закрытая страна и маленькая. Но я был приятно удивлен. Думал, что там почти нет футбольной инфраструктуры. Посмотрим, как пройдет ЧМ, ведь раньше такой турнир никогда не доверяли организовывать такой маленькой стране. Думаю, подобные сомнения есть у всего мира.

    О Лиге чемпионов

    – Давайте поговорим о Лиге чемпионов. Сейчас, когда прошло время, вы по-прежнему считаете, что команде не хватило опыта?

    – Да, это был решающий фактор. Мы не привыкли играть на таком уровне. Это послужит уроком. Лига чемпионов сильно отличается от турниров, в которых мы участвовали раньше. Ее уровень выше, чем в Лиге Европы, чемпионате России. Нужно понимать, как играть в таких матчах, что концентрация должна быть намного выше, что любая ошибка может привести к поражению. Мне бы очень хотелось, чтобы «Локомотив» смог квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Уверен, мы сыграем по-другому.

    О составе «Локомотива»

    – Отсутствие усиления зимой может быть проблемой? Или нынешний состав – идеальное сочетание?

    – Нет, никаких проблем. У нас очень хороший состав. Полагаю, на концовку чемпионата нас точно хватит.

    О братьях Миранчуках

    – Антон Миранчук говорил, что вы кричите на них с братом во время матчей даже больше Семина. Правда?

    – Да. Но я же не просто так кричу, да и парни это знают. Хочу, чтобы они прогрессировали, это выдающиеся игроки, но еще молоды. Я так пытаюсь им помочь, их еще нужно подгонять. У братьев есть потенциал играть на самом высоком уровне. Вот и требую от них лучшей игры. Никогда не буду просто так давить на друзей, если не уверен в том, что они могут быть еще лучше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2019 10:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 февраля 2019, 12:47

      Матом их,матом!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > Агасфер 24 февраля 2019, 13:52

      Иногда мат доходит быстрей, чем добрый совет

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > владимир миронов 24 февраля 2019, 19:32

      Он все таки бывший бразилец и мат не его оружие.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > 24 февраля 2019, 21:05

      И то так.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > zigbert 24 февраля 2019, 21:10

      Шнура ему в нааставники.

      3
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > владимир миронов 24 февраля 2019, 21:26

      Шнур точно научит.

      1
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