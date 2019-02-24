Гилерме – о Миранчуках, Лиге чемпионов, ЧМ в Катаре

Вратарь «Локомотива» Гилерме дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О ЧМ-2022

– Какое впечатление произвела страна, где будет проходить следующий чемпионат мира?

– У меня до сих пор есть сомнения по поводу Катара. Это немного закрытая страна и маленькая. Но я был приятно удивлен. Думал, что там почти нет футбольной инфраструктуры. Посмотрим, как пройдет ЧМ, ведь раньше такой турнир никогда не доверяли организовывать такой маленькой стране. Думаю, подобные сомнения есть у всего мира.

О Лиге чемпионов

– Давайте поговорим о Лиге чемпионов. Сейчас, когда прошло время, вы по-прежнему считаете, что команде не хватило опыта?

– Да, это был решающий фактор. Мы не привыкли играть на таком уровне. Это послужит уроком. Лига чемпионов сильно отличается от турниров, в которых мы участвовали раньше. Ее уровень выше, чем в Лиге Европы, чемпионате России. Нужно понимать, как играть в таких матчах, что концентрация должна быть намного выше, что любая ошибка может привести к поражению. Мне бы очень хотелось, чтобы «Локомотив» смог квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Уверен, мы сыграем по-другому.

О составе «Локомотива»

– Отсутствие усиления зимой может быть проблемой? Или нынешний состав – идеальное сочетание?

– Нет, никаких проблем. У нас очень хороший состав. Полагаю, на концовку чемпионата нас точно хватит.

О братьях Миранчуках

– Антон Миранчук говорил, что вы кричите на них с братом во время матчей даже больше Семина. Правда?

– Да. Но я же не просто так кричу, да и парни это знают. Хочу, чтобы они прогрессировали, это выдающиеся игроки, но еще молоды. Я так пытаюсь им помочь, их еще нужно подгонять. У братьев есть потенциал играть на самом высоком уровне. Вот и требую от них лучшей игры. Никогда не буду просто так давить на друзей, если не уверен в том, что они могут быть еще лучше.