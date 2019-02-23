Сульшер – перед матчем с «Ливерпулем»: «При Клоппе они добились большого прогресса»

Ох уж эта толерантность, обмениваются любезностями они. В былые времена ничего хорошего друг о друге в этом матче не говорили
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал интервью перед матчем с «Ливерпулем» в 27 туре чемпионата Англии.
«Какая команда лучше? «Ливерпуль» с приходом Клоппа добилась большого прогресса, Юрген проделал отличную работу.
Соперник набрал хороший ход и опережает нас в таблице. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы подняться как можно выше. Я здесь всего несколько месяцев, но хочу сделать все, чтобы мы финишировали на максимально высоком месте», – цитирует норвежца Mirror.
- Сульшер принял команду в декабре, сменив Жозе Моуринью после увольнения.
- За 13 матчей у экс-нападающего «Юнайтед» 11 побед, одна ничья и поражение.
- Матч пройдет на «Олд Траффорд» и состоится завтра, 24 февраля.