Сульшер – перед матчем с «Ливерпулем»: «При Клоппе они добились большого прогресса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал интервью перед матчем с «Ливерпулем» в 27 туре чемпионата Англии.

«Какая команда лучше? «Ливерпуль» с приходом Клоппа добилась большого прогресса, Юрген проделал отличную работу.

Соперник набрал хороший ход и опережает нас в таблице. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы подняться как можно выше. Я здесь всего несколько месяцев, но хочу сделать все, чтобы мы финишировали на максимально высоком месте», – цитирует норвежца Mirror.