Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сульшер – перед матчем с «Ливерпулем»: «При Клоппе они добились большого прогресса»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал интервью перед матчем с «Ливерпулем» в 27 туре чемпионата Англии.

    «Какая команда лучше? «Ливерпуль» с приходом Клоппа добилась большого прогресса, Юрген проделал отличную работу.

    Соперник набрал хороший ход и опережает нас в таблице. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы подняться как можно выше. Я здесь всего несколько месяцев, но хочу сделать все, чтобы мы финишировали на максимально высоком месте», – цитирует норвежца Mirror.

    • Сульшер принял команду в декабре, сменив Жозе Моуринью после увольнения.
    • За 13 матчей у экс-нападающего «Юнайтед» 11 побед, одна ничья и поражение.
    • Матч пройдет на «Олд Траффорд» и состоится завтра, 24 февраля.

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2019 22:02
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 23 февраля 2019, 22:29

      Ох уж эта толерантность, обмениваются любезностями они. В былые времена ничего хорошего друг о друге в этом матче не говорили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 22:10

      Устроили бы завтра обе команды праздник футбола нам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11